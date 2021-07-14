7 ідей, щоб поліпшити до невпізнання свій омлет: рецепти на будь-який смак

Набридли однакові сніданки, але на інші у вас не має зранку часу? Ми підготували для вас сім смачних та корисних рецептів сніданків з омлетом, котрі закохають вас з першого шматочку.

До речі, омлет можна готувати не тільки на ранковий прийом їжі, він чудово смакує й на легку вечерю або з салатом на обід.

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Омлет з картоплею, помідорами та сиром

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4



Омлет до сніданку / Фото 1000 меню

Ретельно збийте яйця вінчиком, додайте солі на ваш смак. Наріжте варену картоплю шматочками. Помідор наріжте кубиками та відправте разом з картоплею до яєчної маси. Дрібно наріжте зелену цибулю. Відправте цибулю та натертий сир до яєчної маси. Перемішайте всі інгредієнти та вилийте на сковорідку з олією. Накрийте сковорідку кришкою та готуйте 5 хвилин. Переверніть омлет за допомогою кришки та готуйте ще кілька хвилин. Смачного!

Омлет у формах з курятиною, помідорами та грибами

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4

– 300 г відварної картоплі;– 130 г помідорів;– 30 г зеленої цибулі;– 5 шт. курячих яєць;– 20 г твердого сиру;– рослинна олія на ваш смак;– дрібка солі.



Омлет у формі / Фото 1000 меню

Наріжте невеликими шматочками курячу шинку, помідори та печериці. Сир натріть на грубій тертці, а зелень – дрібно насічіть ножем. До яєць влийте молоко, додайте спецій та ретельно перемішайте. У керамічні формочки викладіть нарізану начинку, після вилийте яєчну суміш та посипте зверху сиром. Випікайте омлет у формах в розігрітій духовці до 200 градусів близько 25 хвилин. Смачного!

Омлет з лисичками та часником

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

– 4 шт. курячих яєць;– 80 г курячої шинки;– зелень на ваш смак;– 50 г сиру;– 50 мл молока;– 1 помідор;– 6 шт. печериць;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.



Омлет з лисичками / Фото Гастроном

Перед початком приготування розігрійте духовку до 250 градусів. Гриби ретельно помийте водою, просушіть на шарі паперового рушника. Часник почистіть від лушпиння, дрібно наріжте його ножем. Половину вершкового масла та оливкової олії з'єднайте на сковорідці. Обсмажте лисички на сильному вогні 3 – 4 хвилини. Вичавіть сік з лимона до грибів. Додайте спецій на ваш смак. Перемішайте гриби та зніміть з вогню. У окремій сковорідці, яку можна ставити в духовку, або у скляній формі з'єднайте решту масла та олії. Яйця збийте та з'єднайте з половиною грибів. Викладіть масу в форму та відправте в духовку. Готуйте омлет доки він не схопиться по краях, але всередині ще залишатиметься рідкуватим. Викладіть решту грибів на омлет та запікайте в духовці ще 2 -3 хвилини. Смачного!

Рулет зі спаржевої квасолі та плавленого сиру

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

– 700 г лисичок;– 80 г вершкового масла;– 4 шт. курячих яєць;– лимон на ваш смак;– 2 зубчики часнику;– 4 ст. л. оливкової олії;– 1 ч. л. сухого орегано;– чорний мелений перець на ваш смак;– сіль на ваш смак.



Омлет з плавленим сиром / Фото Весела корівка

У мисці збийте яйця, молоко та спеції. Розігрійте сковорідку з олією та вилийте яєчну масу. Обсмажте омлет з двох боків. Зелену квасолю обсмажте на іншій сковорідці з вершковим маслом. Плавлений сир наріжте кубиками. Розгорніть шар харчової плівки. Викладіть зверху омлет, начинку: плавлений сир та квасолю. Загорніть омлет у рулет, зніміть плівку та наріжте страву на шматки. Смачного!

Омлет з печерицями та зеленню

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

– 3 шт. курячих яєць;– ½ склянки молока;– 200 г спаржевої квасолі;– 2 ст. л. вершкового масла;-2 ст. л. рослинної олії;– 1 плавлений сирок;– зелень на ваш смак;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак.



Омлет з грибами / Фото Апетитто

Ретельно помийте гриби. Наріжте їх тонкими скибочками. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній гриби до напівготовності. У окремій мисочці збийте яйця з молоком та спеціями. Залийте гриби яєчною сумішшю та готуйте страву на маленькому вогні. За допомогою кухонної лопатки акуратно складіть омлет навпіл і подавайте, посипавши свіжою зеленню. Смачного!

Омлет з беконом та сиром

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

– 3 шт. курячих яєць;– 2 ст. л. молока або вершків;– 4 шт. печериць;– сіль на ваш смак;– улюблена зелень на ваш смак;– 2 ст. л. вершкового масла або олії.



Омлет в беконі / Фото Борк

Бланшуйте шпинат на сковорідці. Перекладіть на тарілку. Бекон обсмажте на чистій сковорідці до рум'яної скоринки. Збийте яйце з молоком. Обсмажте омлет на сковорідці з жиром бекону. Перекладіть готовий омлет на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвого жиру. Зверху викладіть сир, скибочки бекону, шпинат. Закрутіть у вигляді рулету і подавайте на тарілці до столу. Смачного!

Омлет зі шпинатом та сулугуні

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

– 1 куряче яйце;– 2 ст. л. нарізаного кропу;– 2 ст. л. молока;– 2 скибочки бекону;– 2 ст. л. м'якого сиру;– шпинат на ваш смак.



Омлет з сулугуні / Фото Челенджер

Наріжте ріпчасту цибулю дрібними кубиками. Часник вичавіть через прес. Обсмажте їх на розігрітій сковорідці з олією до напівготовності. Додайте до засмажки помитий шпинат та припустіть 2 – 3 хвилини. Збийте яйця та посоліть. Залийте цією масою шпинат. Посипте омлет дрібно насіченою петрушкою та посипте шматочками сулугуні. Накрийте омлет кришкою та готуйте доки сир не розплавиться. Смачного!

– 50 г шпинату;– 1 ст. л. рослинної олії;– ¼ шт. ріпчастої цибулі;– 2 шт. курячих яєць;– зубчик часнику;– 50 г сиру сулугуні;– сіль на ваш смак;– 1 – 2 гілочки свіжої петрушки.