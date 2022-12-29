Омлет за одну хвилину: рецепт Миколи Люлька

Якщо ви, як і ми обожнюєте розпочинати свій день зі страв з яєць – спробуйте приготувати справжній омлет разом із шеф-кухарем.

Омлет на сніданок – відмінний вибір до сніданку. Його можна подавати з овочами, шинкою, рибою, або просто натерти зверху сир і куштувати.

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом справжнього омлету, який готують у вишуканих ресторанах, а кухарів саме за ним перевіряють на вміння готувати. Також цей омлет називають французьким, адже його технологія й справді цікава та потребує певних вмінь.

Рецепт омлету за одну хвилину

Час: 1 хвилина

1 хвилина Порції: 1

– 3 курячих яйця;– сіль;– шматочок вершкового масла.

Приготування:

У мисці змішуємо курячі яйця, сіль.

Виливаємо яєчну суміш на сковорідку (з антипригарним покриттям) з вершковим маслом. Активно перемішуємо все лопаткою. У вас вийде щось схоже на скрембл. Через 30 секунд розрівняйте все на сковорідці і залишіть, щоб низ схопився (20 – 30 секунд).

Обережно загорніть все в рулет та подавайте до столу.

Микола Люлько подав французький яєчний омлет зі шматочком сиру, салатом з помідорів та базиліком, який заправив бальзамічним оцтом та оливковою олією.

Смачного!