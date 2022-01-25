Хіти азійської кухні: готуємо швидку локшину рамен стир-фрай

25 січня 2022 , 18:10
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Сьогодні ми опануємо популярну техніку швидкого смаження – стир-фрай – і приготуємо локшину рамен з яловичим фаршем. Ця легка та бюджетна страва сподобається всій вашій родині!

Рецепт локшини рамен стир-фрай

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Damn delicious

Інгредієнти:
– 2 упаковки локшини рамен швидкого приготування (ароматизатори викинути);
– 1/3 склянки яловичого бульйону;
– 1/4 склянки устричного соусу;
– 1 столова ложка рисового винного оцту;
– 1 чайна ложка шрірачі;
– 1 столова ложка кунжутної олії;
– 500 грамів нежирного яловичого фаршу;
– 1 склянка нарізаної кубиками солодкої цибулі;
– 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка натертого імбиру;
– 2 зелені цибулини;
– 1/2 чайної ложки підсмаженого кунжуту.

Приготування:

  1. У великій каструлі з киплячою водою відваріть локшину рамен до готовності (3 – 4 хвилини). Ретельно промийте її холодною водою і добре просушіть.
  1. У окремому посуді змішайте яловичий бульйон, устричний соус, рисовий винний оцет і шрірачу.
  1. У великій сковорідці прогрійте кунжутну олію, обсмажте на ній яловичий фарш і цибулю, попередньо нарізану кубиками. Через 5 хвилин, переконавшись, що яловичина готова, злийте зайвий жир зі сковорідки.


Фото Damn delicious

  1. Пасеруйте часник та імбир до появи аромату (1 хвилину). Влийте суміш з яловичого бульйону, додайте локшину рамен та смажте доки вона не нагріється і рівномірно не покриється соусом (1 – 2 хвилини).
  1. Подавайте локшину рамен стір фрай, прикрасивши зеленою цибулею та насінням кунжуту.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак