Хіти азійської кухні: готуємо швидку локшину рамен стир-фрай
25 січня 2022 , 18:10Читать новость на русском
Сьогодні ми опануємо популярну техніку швидкого смаження – стир-фрай – і приготуємо локшину рамен з яловичим фаршем. Ця легка та бюджетна страва сподобається всій вашій родині!
Рецепт локшини рамен стир-фрай
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
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Фото Damn delicious
– 2 упаковки локшини рамен швидкого приготування (ароматизатори викинути);
– 1/3 склянки яловичого бульйону;
– 1/4 склянки устричного соусу;
– 1 столова ложка рисового винного оцту;
– 1 чайна ложка шрірачі;
– 1 столова ложка кунжутної олії;
– 500 грамів нежирного яловичого фаршу;
– 1 склянка нарізаної кубиками солодкої цибулі;
– 3 зубчики часнику;
– 1 столова ложка натертого імбиру;
– 2 зелені цибулини;
– 1/2 чайної ложки підсмаженого кунжуту.
Приготування:
- У великій каструлі з киплячою водою відваріть локшину рамен до готовності (3 – 4 хвилини). Ретельно промийте її холодною водою і добре просушіть.
- У окремому посуді змішайте яловичий бульйон, устричний соус, рисовий винний оцет і шрірачу.
- У великій сковорідці прогрійте кунжутну олію, обсмажте на ній яловичий фарш і цибулю, попередньо нарізану кубиками. Через 5 хвилин, переконавшись, що яловичина готова, злийте зайвий жир зі сковорідки.
Фото Damn delicious
- Пасеруйте часник та імбир до появи аромату (1 хвилину). Влийте суміш з яловичого бульйону, додайте локшину рамен та смажте доки вона не нагріється і рівномірно не покриється соусом (1 – 2 хвилини).
- Подавайте локшину рамен стір фрай, прикрасивши зеленою цибулею та насінням кунжуту.
Смачного!