Ідеальним гарніром для медової курочки з лимоном буде відварений рис або локшина. Нехай смакує!

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Медова курочка з лимонами: рецепт китайської кухні

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Фото Café delites

Приготування:

  1. У невеликій мисочці збийте яйце, соєвий соус та вино.
  1. Наріжте курочку на невеликі довільні шматочки та замаринуйте в цій суміші м'ясо (20 хвилин під кришкою буде достатньо).


Фото Café delites

  1. Запаніруйте шматочки курочки в крохмалі, щоб він рівномірно розійшовся по м'ясу.
  1. У сковорідці вок розігрійте олію на середньому вогні. Коли температура олії сягне 165 градусів, обсмажте курочку (готуйте розділивши її на кілька порцій, щоб температура олії не зменшувалася).
  1. Смажте шматочки по 5 – 6 хвилин.


Фото Café delites

  1. Для приготування соусу розігрійте олію на середньому вогні. Спочатку обсмажте часник та імбир до появи аромату (приблизно 30 секунд). Далі додайте бульйон, соєвий соус, лимонний сік, цукор, мед і дрібку солі. Перемішуйте суміш доки цукор не розчиниться.
  1. Додайте кукурудзяного крохмалю до соусу і перемішуйте до загустіння. Помістіть курку в соус та тушкуйте 2 хвилини. Вона повністю має покритися соусом.


Фото Café delites

  1. Прикрасьте готову страву насінням кунжуту, подрібненою зеленою цибулею та скибочками лимона.

Смачного!