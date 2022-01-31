Ідеальним гарніром для медової курочки з лимоном буде відварений рис або локшина. Нехай смакує!
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Медова курочка з лимонами: рецепт китайської кухні
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Фото Café delites
Приготування:
- У невеликій мисочці збийте яйце, соєвий соус та вино.
- Наріжте курочку на невеликі довільні шматочки та замаринуйте в цій суміші м'ясо (20 хвилин під кришкою буде достатньо).
Фото Café delites
- Запаніруйте шматочки курочки в крохмалі, щоб він рівномірно розійшовся по м'ясу.
- У сковорідці вок розігрійте олію на середньому вогні. Коли температура олії сягне 165 градусів, обсмажте курочку (готуйте розділивши її на кілька порцій, щоб температура олії не зменшувалася).
- Смажте шматочки по 5 – 6 хвилин.
Фото Café delites
- Для приготування соусу розігрійте олію на середньому вогні. Спочатку обсмажте часник та імбир до появи аромату (приблизно 30 секунд). Далі додайте бульйон, соєвий соус, лимонний сік, цукор, мед і дрібку солі. Перемішуйте суміш доки цукор не розчиниться.
- Додайте кукурудзяного крохмалю до соусу і перемішуйте до загустіння. Помістіть курку в соус та тушкуйте 2 хвилини. Вона повністю має покритися соусом.
Фото Café delites
- Прикрасьте готову страву насінням кунжуту, подрібненою зеленою цибулею та скибочками лимона.
Смачного!