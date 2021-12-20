Оригінальна буденність: 3 незвичні рецепти картоплі, які ви захочете готувати щодня

20 грудня 2021 , 11:00
Читать новость на русском

Джерело:

everydayhealth

Картопля – один з найпопулярніших компонентів нашого раціону. Кожен має свій особливий рецепт приготування цього овоча.

Готувати картоплю ніколи не складно, з цим може впоратися навіть новачок. Але навіть з неї у кілька кроків можна зробити справжній  шедевр, яким здивуються навіть досвідчені кулінари. Давайте розглянемо кілька способів незвичного приготування картоплі.

Читайте також Здорова альтернатива ковбасі: чому курочка су-від – ідеальний продукт для повноцінного раціону

Рецепт веганського супу з картоплі та порею 

Час: 1 година

Порцій: 4

Ніжний та неповторний смак / Фото Alamy

Інгредієнти

  • 3 столові ложки оливкової олії;
  • 4 цибулі порей (беремо лише білу та світло-зелену частину);
  • 1 ребро селери (дрібно нарізане кубиками);
  • 3 зубчики часнику;
  • 1 фунт картоплі (порізаної дрібними шматочками);
  • 4 склянки овочевого бульйону;
  • чайна ложка сушеного чебрецю;
  • чайна ложка сушеного розмарину;
  • 1/2 чайної ложки меленого коріандру;
  • 2 лаврових листка;
  • 1 склянка молока;
  • 2 чайні ложки солі;
  • 1/2 чайної ложки меленого перцю.

Приготування

  1. Ставимо каструлю на великий вогонь. Додаємо олію, цибулю порей, селеру та часник. Готуємо 10 хвилин, постійно помішуючи. Овочі мають стати м'якими.
  2. Додаємо картоплю, бульйон, чебрець, розмарин, коріандр, лавровий лист. Доводимо суп до кипіння.
  3. Накриваємо кришкою і тушкуємо до тих пір, поки картопля не стане м'якою, для цього треба приблизно 20 хвилин.
  4. Знімаємо суп з вогню. Проціджуємо від лаврогового листа та перетираємо суп в пюре.
  5. Повертаємо суп на вогонь, додаєм молоко та готуємо ще 10 хвилин. Перед подачею додаємо сіль та перець.

Рецепт картопляного салату з травами

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Легко, смачно та поживно / Фото Alamy

Інгредієнти

  • 1 кілограм картоплі (порізанох навпіл);
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 1/4 клянки білого винного оцту;
  • столова ложка діжонської гірчиці;
  • 0,5 чайної ложки солі;
  • 1/4 чайної ложки чорного перцю;
  • 1/4 склянки червоної цибулі;
  • 3 столові ложки каперсів;
  • 2 столові ложки свіжого подрібненого кропу; 
  • 2 столові ложки подрібненого базиліка або петрушки.

Приготування

  1. Кладемо картоплю у велику каструлю, наповнюємо її холодною водою.  Доводимо до кипіння на середньому вогні.
  2. Накриваємо кришкою та готуємо, поки через картоплю не буде легко проходити виделка (12 – 15 хвилин). Потім проціджуємо картоплю та даємо їй вистигнути.
  3. У невеликій мисці змішуємо оцет, гірчицю, сіль і перець.
  4. Заливаємо сумішшю картоплю, обережно помішуючи. Перед подачею посипаємо цибулею, каперсами, базиліком та по бажанню іншою зеленню.

Рецепт картопляного песто з брокколі

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Вишуканість та оригінальність / Фото Shutterstock

Інгредієнти

  • 1 кілограм картоплі (порізана маленькими шматочками);
  • середній пучок брокколі (дрібно нарізаний);
  • 2 зубчики часнику (подрібнені);
  • 1/4 склянки натертоо пармезану;
  • 1/4 склянки готового песто;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 1/4 чайної ложки чорного перцю.

Приготування

  1. Кладемо картоплю у велику каструлю та ставимо на середній вогонь. Заливаємо водою, що вона покривала картоплю на 4 сантиметри. Накриваємо каструлю і доводимо до кипіння. Варимо картоплю до м'якості, але вона не повинна розвалюватися.
  2. Додаємо брокколі та готуємо ще 4 – 5 хвилин. Брокколі має стати яскраво-зеленого кольору та м'якою.
  3. Проціджуємо, залишивши 1/2 склянки для подальшого приготування.
  4. Повертаємо овочі в каструлю, додаємо воду, яку залишили, та решту інгредієнтів. Все ретельно розтираємо та перемішуємо.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська