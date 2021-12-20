Оригінальна буденність: 3 незвичні рецепти картоплі, які ви захочете готувати щодня
Джерело:everydayhealth
Картопля – один з найпопулярніших компонентів нашого раціону. Кожен має свій особливий рецепт приготування цього овоча.
Готувати картоплю ніколи не складно, з цим може впоратися навіть новачок. Але навіть з неї у кілька кроків можна зробити справжній шедевр, яким здивуються навіть досвідчені кулінари. Давайте розглянемо кілька способів незвичного приготування картоплі.
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Рецепт веганського супу з картоплі та порею
Час: 1 година
Порцій: 4
Ніжний та неповторний смак / Фото Alamy
Інгредієнти
- 3 столові ложки оливкової олії;
- 4 цибулі порей (беремо лише білу та світло-зелену частину);
- 1 ребро селери (дрібно нарізане кубиками);
- 3 зубчики часнику;
- 1 фунт картоплі (порізаної дрібними шматочками);
- 4 склянки овочевого бульйону;
- чайна ложка сушеного чебрецю;
- чайна ложка сушеного розмарину;
- 1/2 чайної ложки меленого коріандру;
- 2 лаврових листка;
- 1 склянка молока;
- 2 чайні ложки солі;
- 1/2 чайної ложки меленого перцю.
Приготування
- Ставимо каструлю на великий вогонь. Додаємо олію, цибулю порей, селеру та часник. Готуємо 10 хвилин, постійно помішуючи. Овочі мають стати м'якими.
- Додаємо картоплю, бульйон, чебрець, розмарин, коріандр, лавровий лист. Доводимо суп до кипіння.
- Накриваємо кришкою і тушкуємо до тих пір, поки картопля не стане м'якою, для цього треба приблизно 20 хвилин.
- Знімаємо суп з вогню. Проціджуємо від лаврогового листа та перетираємо суп в пюре.
- Повертаємо суп на вогонь, додаєм молоко та готуємо ще 10 хвилин. Перед подачею додаємо сіль та перець.
Рецепт картопляного салату з травами
Час: 40 хвилин
Порцій: 4
Легко, смачно та поживно / Фото Alamy
Інгредієнти
- 1 кілограм картоплі (порізанох навпіл);
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1/4 клянки білого винного оцту;
- столова ложка діжонської гірчиці;
- 0,5 чайної ложки солі;
- 1/4 чайної ложки чорного перцю;
- 1/4 склянки червоної цибулі;
- 3 столові ложки каперсів;
- 2 столові ложки свіжого подрібненого кропу;
- 2 столові ложки подрібненого базиліка або петрушки.
Приготування
- Кладемо картоплю у велику каструлю, наповнюємо її холодною водою. Доводимо до кипіння на середньому вогні.
- Накриваємо кришкою та готуємо, поки через картоплю не буде легко проходити виделка (12 – 15 хвилин). Потім проціджуємо картоплю та даємо їй вистигнути.
- У невеликій мисці змішуємо оцет, гірчицю, сіль і перець.
- Заливаємо сумішшю картоплю, обережно помішуючи. Перед подачею посипаємо цибулею, каперсами, базиліком та по бажанню іншою зеленню.
Рецепт картопляного песто з брокколі
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Вишуканість та оригінальність / Фото Shutterstock
Інгредієнти
- 1 кілограм картоплі (порізана маленькими шматочками);
- середній пучок брокколі (дрібно нарізаний);
- 2 зубчики часнику (подрібнені);
- 1/4 склянки натертоо пармезану;
- 1/4 склянки готового песто;
- 1 чайна ложка солі;
- 1/4 чайної ложки чорного перцю.
Приготування
- Кладемо картоплю у велику каструлю та ставимо на середній вогонь. Заливаємо водою, що вона покривала картоплю на 4 сантиметри. Накриваємо каструлю і доводимо до кипіння. Варимо картоплю до м'якості, але вона не повинна розвалюватися.
- Додаємо брокколі та готуємо ще 4 – 5 хвилин. Брокколі має стати яскраво-зеленого кольору та м'якою.
- Проціджуємо, залишивши 1/2 склянки для подальшого приготування.
- Повертаємо овочі в каструлю, додаємо воду, яку залишили, та решту інгредієнтів. Все ретельно розтираємо та перемішуємо.