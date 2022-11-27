Поєднуємо улюблені смаки: рецепт грибної мініпіци з шинкою, сиром та помідорами
27 листопада 2022 , 18:45Читать новость на русском
Джерело:Pysznosci
Піца – це страва, яку полюбляють абсолютно усі. Щоб смакувати улюблені інгредієнти, не обов'язково готувати тісто, адже існують й інші варіанти для основи.
Смачна закуска може стати чудовим варіантом для перекусу у будь-яку пору дня. Маленька "піца" з печериць портобелло та улюблених додатків – саме те, що потрібно для чудової перерви під час робочого дня або ж для перегляду серіалу.
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Рецепт маленької піци з шампіньйонів
Час: 40 хвилин
Порцій: 2
Смачний перекус на всі випадки життя / Фото Pysznosci
Інгредієнти:
- 4 печериці портобелло;
- 5 столових ложок оливкової олії;
- 200 грамів нарізаних помідорів;
- столова ложка сушеного розмарину;
- столова ложка сушеного орегано;
- 2 зубчики часнику;
- 1,5 чайної ложки солі;
- половина чайної ложки чорного перцю;
- 80 грамів моцарели;
- 4 помідори черрі;
- базилік;
- шинка (за бажанням).
Приготування:
- Спочатку готуємо соус. Розігріваємо олію та додаємо помідори. Додаємо сушені спеції, сіль та чавлений часник. Доводимо до кипіння, щоб соус загуснув.
- Гриби миємо, обсушуємо та кладемо у форму для випікання або на деко. Збризкуємо оливковою олією, приправляємо сіллю та перцем. Ставимо у розігріту до 200 градусів духовку та запікаємо 10 хвилин.
- Дістаємо гриби та заливаємо їх соусом. Зверху викладаємо шматочки моцарели, нарізані помідори черрі, шинку та базилік. Ставимо у духовку на 5 хвилин.
- Подаємо закуску з улюбленим напоєм.
Смачного!