Поєднуємо улюблені смаки: рецепт грибної мініпіци з шинкою, сиром та помідорами

Піца – це страва, яку полюбляють абсолютно усі. Щоб смакувати улюблені інгредієнти, не обов'язково готувати тісто, адже існують й інші варіанти для основи.

Смачна закуска може стати чудовим варіантом для перекусу у будь-яку пору дня. Маленька "піца" з печериць портобелло та улюблених додатків – саме те, що потрібно для чудової перерви під час робочого дня або ж для перегляду серіалу.

Буде цікаво Готуйте Легко! Обід або вечеря за лічені хвилини

Рецепт маленької піци з шампіньйонів

Час: 40 хвилин

Порцій: 2

Смачний перекус на всі випадки життя / Фото Pysznosci

Інгредієнти:

4 печериці портобелло;

5 столових ложок оливкової олії;

200 грамів нарізаних помідорів;

столова ложка сушеного розмарину;

столова ложка сушеного орегано;

2 зубчики часнику;

1,5 чайної ложки солі;

половина чайної ложки чорного перцю;

80 грамів моцарели;

4 помідори черрі;

базилік;

шинка (за бажанням).

Приготування:

Спочатку готуємо соус. Розігріваємо олію та додаємо помідори. Додаємо сушені спеції, сіль та чавлений часник. Доводимо до кипіння, щоб соус загуснув. Гриби миємо, обсушуємо та кладемо у форму для випікання або на деко. Збризкуємо оливковою олією, приправляємо сіллю та перцем. Ставимо у розігріту до 200 градусів духовку та запікаємо 10 хвилин. Дістаємо гриби та заливаємо їх соусом. Зверху викладаємо шматочки моцарели, нарізані помідори черрі, шинку та базилік. Ставимо у духовку на 5 хвилин. Подаємо закуску з улюбленим напоєм.

Смачного!