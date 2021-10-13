Осінній гарбузовий крем-суп: насолода для всієї родини

13 жовтня 2021 , 18:36
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Джерело:

інстаграм Євгена Грибеника

Осінь – пора гарбузів. Яскраві, солодкі та ароматні гарбузи чудовий продукт для сезонних страв. З нього можна приготувати будь-що: крем-суп, пюре до курятини, начинку для млинців або ситний чизкейк.

Український шеф-кухар та переможець кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" Євген Грибеник поділився з читачами на своїй сторінці в інстаграм чудовим рецептом гарбузового крем-супу, який зможе приготувати кожен.

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Рецепт гарбузового крем-супу

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 6


Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника

Інгредієнти:
 – 1 гарбуз;
 – оливкова олія;
 – сіль;
 – орегано;
 – Чорний мелений перець;
 – 2 ст. л. вершкового масла;
 – мускатний горіх;
 – курячий бульйон або вода;
 – вершки;
 – козячий сир;
 – насіння гарбуза.

Приготування:

  1. Розріжте гарбуз навпіл та збризніть оливковою олією.
  1. Посипте його сіллю, чорним меленим перцем та орегано.
  1. Запечіть гарбуз в духовці до рум'яної скоринки. Оптимальна температура для запікання від 180 – 200 градусів, протягом 40 хвилин. Час залежить від ваги гарбуза.


Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника

  1. Відділіть м'якоть гарбуза від шкірки за допомогою ложки.
  1. Розігрійте каструлю з вершковим маслом. Обсмажте на ній м'якоть гарбуза. Посипте його мускатним горіхом.
  1. Влийте в каструлю бульйон або воду, далі вершки.
  1. Доведіть суп до кипіння.
  1. Перебийте суп в пюре за допомогою блендера.


Гарбузовий крем-суп / Фото Євгена Грибеника

  1. Розлийте крем-суп по тарілках та прикрасьте козячим сиром, насінням гарбуза.
  1. Подавайте до столу суп гарячим. Смачного!
Автор: Богданна Рибак