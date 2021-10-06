Осінній крем-суп з помідорів та солодкого перцю: простий рецепт на кожен день

6 жовтня 2021 , 20:30
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Яни Станішевської

Перш ніж поділитися цим рецептом з вами, ми приготували його власноруч – результат перевершив очікування! Ніжна структура супу, аромат печених овочів та вишуканий смак страви закохав з першої ложки. А ще його не потрібно варити, ми будемо запікати його в духовці.

Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами рецептом улюбленого крем-супу з овочами та сиром фета. 

Читайте також У Черкасах відбувся сімейний фестиваль My Family Fest за підтримки МХП: як розважали гостей

Родзинкою цієї страви є сам процес приготування крем-супу. Його не потрібно годинами варити біля плити, ми будемо його запікати в духовці. Далі вжух-вжух у блендері та страва готова!

Рецепт крем-супу з помідорів та солодкого перцю

  • Час: 50 – 60 хвилин
  • Порції: 4


Крем-суп з помідорів і солодкого перцю / Фото Яни Станішевської

Інгредієнти:
 – 1 кг помідорів;
 – 4 солодких перці;
 – 1 упаковка сиру фета;
 – 2 головки часнику;
 – улюблені трави (тим'ян, розмарин або базилік);
 – оливкова олія;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Ретельно помийте всі овочі та викладіть у форму для випікання. Можна попередньо видалити насіння з перцю та вирізати плодоніжки з помідорів.
  1. Викладіть всі інгредієнти у форму для випікання, полийте олією.


Приготування крем-супу / Фото Яни Станішевської

  1. Часник можна почистити від лушпиння та розділити на зубчики, або зрізати верхівку та запікати в лушпинні (потім потрібно обережно вичавити його).
  1. В центр форми покладіть сир фета та посипте улюбленими травами.
  1. Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів та випікайте овочі з сиром протягом 35 – 40 хвилин.
  1. Коли всі інгредієнти пропеклися зніміть шкірку з помідорів. Якщо можливо – з перцю.
  1. Подрібніть всі інгредієнти у чаші блендера до однорідної консистенції.
  1. Подавайте крем-суп до столу з хрумким багетом та свіжим листям базиліку. Смачного!
Автор: Богданна Рибак