Осінній крем-суп з помідорів та солодкого перцю: простий рецепт на кожен день
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Перш ніж поділитися цим рецептом з вами, ми приготували його власноруч – результат перевершив очікування! Ніжна структура супу, аромат печених овочів та вишуканий смак страви закохав з першої ложки. А ще його не потрібно варити, ми будемо запікати його в духовці.
Українська блогерка Яна Станішевська поділилася з читачами рецептом улюбленого крем-супу з овочами та сиром фета.
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Родзинкою цієї страви є сам процес приготування крем-супу. Його не потрібно годинами варити біля плити, ми будемо його запікати в духовці. Далі вжух-вжух у блендері та страва готова!
Рецепт крем-супу з помідорів та солодкого перцю
- Час: 50 – 60 хвилин
- Порції: 4
Крем-суп з помідорів і солодкого перцю / Фото Яни Станішевської
– 1 кг помідорів;
– 4 солодких перці;
– 1 упаковка сиру фета;
– 2 головки часнику;
– улюблені трави (тим'ян, розмарин або базилік);
– оливкова олія;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Ретельно помийте всі овочі та викладіть у форму для випікання. Можна попередньо видалити насіння з перцю та вирізати плодоніжки з помідорів.
- Викладіть всі інгредієнти у форму для випікання, полийте олією.
Приготування крем-супу / Фото Яни Станішевської
- Часник можна почистити від лушпиння та розділити на зубчики, або зрізати верхівку та запікати в лушпинні (потім потрібно обережно вичавити його).
- В центр форми покладіть сир фета та посипте улюбленими травами.
- Розігрійте духовку до 190 – 200 градусів та випікайте овочі з сиром протягом 35 – 40 хвилин.
- Коли всі інгредієнти пропеклися зніміть шкірку з помідорів. Якщо можливо – з перцю.
- Подрібніть всі інгредієнти у чаші блендера до однорідної консистенції.
- Подавайте крем-суп до столу з хрумким багетом та свіжим листям базиліку. Смачного!