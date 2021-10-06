Осінній крем-суп з помідорів та солодкого перцю: простий рецепт на кожен день

20:30

Перш ніж поділитися цим рецептом з вами, ми приготували його власноруч – результат перевершив очікування! Ніжна структура супу, аромат печених овочів та вишуканий смак страви закохав з першої ложки. А ще його не потрібно варити, ми будемо запікати його в духовці.