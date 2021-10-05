Осінній тренд: рецепт ризотто з лісовими грибами
Джерело:gotujmy
Сезон лісових грибів у самому розпалі і саме зараз багато господинь задумуються, яку нову апетитну страву можна приготувати та вразити свою сім’ю. Проста страва з доступних інгредієнтів стане "родзинкою" будь-якого столу.
Ризотто – це чудова страва для любителів лісових грибів. Вершковий рис з характерним грибним смаком та ароматом здивує кожного, а твердий козячий сир доповнить цю вишукану осінню страву.
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Споживання лісових грибів – надзвичайно корисне. Гриби мають мало калорій і багато поживних речовин. Вони містять тип розчинної клітковини, що називається бета-глюкан, який корисний для серця.
Ризотто зі свіжими грибами
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 300 грам рису ризотто (арборіо);
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 2 середні цибулини;
- 250 грам лісових грибів;
- 500 мілілітрів овочевого бульйону;
- 1 склянка сухого білого вина;
- 100 мілілітрів вершків 18%;
- мелений чорний перець, сіль;
- 200 грам твердого козячого сиру.
Приготування:
- Нагрійте оливкову олію на великій сковороді.
- Цибулю необхідно нарізати невеликими кубиками та залишити глазуруватися в розігрітій олії.
- Очистіть гриби та розріжте навпіл.
- З’єднайте гриби із цибулею на пательні.
- Смажимо, поки рідина, що виділяється грибами, трохи не випарується. Додайте рис і обсмажте його, поки він не стане майже прозорим.
- Налийте у рис біле вино. Коли вино випарується, поступово наливайте бульйон так, щоб він покрив рис.
- Коли рис вбере рідину, додайте ще одну порцію бульйону.
- Зніміть каструлю з плити, додайте вершки та приправте до смаку сіллю та свіжомеленим чорним перцем.
- Смажити рис необхідно ще 1-2 хвилини, щоб випарувалися вершки.
- Подаємо його теплим з подрібненим козячим сиром.
Смачного!