Осінній затишок: як смачно та правильно приготувати лисички

Лисички – це гриби з характерним жовто-оранжевим кольором, які століттями цінуються за особливий смак та захопливий аромат. Вони ідеально підходять не тільки до яєчні, але й до багатьох інших страв.

Лисички зустрічаються на всіх континентах, крім Антарктиди. Вони доволі поширені і в нашій країні, адже мають велику харчову цінність. Багато кулінарів вважають, що саме ці гриби є чудовою заміною м’ясу.

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Лисички краще за інші гриби витримують тривале зберігання, але найбільшу поживну цінність і смак вони мають відразу після того, як їх привезли з лісу. Якщо ми хочемо надовго зберегти їх цінність, найкраще заморозити гриби якомога швидше після збору врожаю.

У цих грибів неймовірний смак / Фото unsplash

Смажені лисички слід використовувати як начинку для вареників, млинців і тарталеток. Поєднавши їх з маслом, цибулею і вершками, ми отримаємо смачний соус до страв з макаронами та м’ясом.

Універсальні гриби / Фото unsplash

Ароматні лисички також стануть основою для смачних супів. Спочатку їх варто обсмажити з дрібно нарізаною цибулею і часником, потім залити бульйоном, додати нарізану кубиками картоплю і варити до м’якості. Їх також можна маринувати або сушити, але такі форми обробки лисичок не дуже популярні, адже потім гриби можуть мати гіркуватий смак.