Овочева ікра на зиму: домашні рецепти з кабачків та баклажанів

4 серпня 2021 , 22:32
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Якщо ваші рідні обожнюють овочеву ікру, ви мусите приготувати їм кабачкову та баклажанну! Вони надзвичайно ніжні за смаком та структурою, а ще їх зручно додавати на хліб або до основних страв, як гарнір.

Ми підготували для вас на вибір два варіанти овочевої ікри: з баклажанів та з кабачків. Вам потрібно тільки обрати, ту котра більше до смаку, або приготувати всі.

Читайте також Легкі салати з куркою – саме для літа: з корейською морквою, динею та овочами гриль

Рецепт ікри з баклажанів по-одеськи

  • Час: 2 години
  • Порції: 3 – 4


Баклажанна ікра / Фото Клопотенко

Інгредієнти:
 – 2 кг баклажанів;
 – 5 шт. болгарських перців;
 – 2 шт. великих помідорів;
 – 1 головка часнику;
 – 100 мл оливкової олії;
 – сіль на ваш смак;
 – чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Баклажани ретельно помийте водою та видаліть хвостик. Відправте їх на в духовку випікатися на 60 хвилин.
  3. Охолодіть баклажани та зніміть з них шкірку.
  4. Бланшуйте помідори, зніміть шкірку.
  5. Болгарський перець почистіть від хвостиків та видаліть насіння. Відправте перець запектися в духовці на 20 – 30 хвилин.
  6. Відправте всі овочі в велику миску, вичавіть туди часник через прес та додайте спецій на ваш смак.
  7. Подрібніть овочеву масу за допомогою блендера в однорідну масу.
  8. Влийте олію та знову перебийте ікру.
  9. Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику. Смачного!

Простий рецепт кабачкової ікри

  • Час: 3 години
  • Порції: 3 (розрахунок на 3 літрові банки)


Ікра кабачкова / Фото Деспозіт фото

Інгредієнти:
 – 3 кг почищених кабачків без насіння та шкірки;
 – 200 мл томатної пасти;
 – 200 мл рослинної олії;
 – 100 мл оцту;
 – 100 г цукру;
 – 1 ст. л. солі;
 – 1 головка часнику.

Приготування:

  1. М'якоть кабачків натріть на грубій тертці. 
  2. Перекладіть всі інгредієнти в каструлю, окрім часнику та додайте кабачки. Тушкуйте овочі на повільному вогні протягом 2 годин. Обов'язково помішуйте ікру, щоб вона не пригоріла.
  3. Додайте вичавлений часник до кабачкової ікри та тушкуйте ще 15 хвилин.
  4. Гарячу ікру розкладіть по стерилізованих банках та закрийте кришками. Переверніть банки догори дном та накрийте теплим рушником. Залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.
  5. Кабачкова ікра готова. Смачного!
Автор: Богданна Рибак