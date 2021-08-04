Овочева ікра на зиму: домашні рецепти з кабачків та баклажанів
4 серпня 2021 , 22:32Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Якщо ваші рідні обожнюють овочеву ікру, ви мусите приготувати їм кабачкову та баклажанну! Вони надзвичайно ніжні за смаком та структурою, а ще їх зручно додавати на хліб або до основних страв, як гарнір.
Ми підготували для вас на вибір два варіанти овочевої ікри: з баклажанів та з кабачків. Вам потрібно тільки обрати, ту котра більше до смаку, або приготувати всі.
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Рецепт ікри з баклажанів по-одеськи
- Час: 2 години
- Порції: 3 – 4
Баклажанна ікра / Фото Клопотенко
– 2 кг баклажанів;
– 5 шт. болгарських перців;
– 2 шт. великих помідорів;
– 1 головка часнику;
– 100 мл оливкової олії;
– сіль на ваш смак;
– чорний мелений перець на ваш смак.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Баклажани ретельно помийте водою та видаліть хвостик. Відправте їх на в духовку випікатися на 60 хвилин.
- Охолодіть баклажани та зніміть з них шкірку.
- Бланшуйте помідори, зніміть шкірку.
- Болгарський перець почистіть від хвостиків та видаліть насіння. Відправте перець запектися в духовці на 20 – 30 хвилин.
- Відправте всі овочі в велику миску, вичавіть туди часник через прес та додайте спецій на ваш смак.
- Подрібніть овочеву масу за допомогою блендера в однорідну масу.
- Влийте олію та знову перебийте ікру.
- Розкладіть ікру по стерилізованих банках, закрийте кришками та зберігайте в холодильнику. Смачного!
Простий рецепт кабачкової ікри
- Час: 3 години
- Порції: 3 (розрахунок на 3 літрові банки)
Ікра кабачкова / Фото Деспозіт фото
– 3 кг почищених кабачків без насіння та шкірки;
– 200 мл томатної пасти;
– 200 мл рослинної олії;
– 100 мл оцту;
– 100 г цукру;
– 1 ст. л. солі;
– 1 головка часнику.
Приготування:
- М'якоть кабачків натріть на грубій тертці.
- Перекладіть всі інгредієнти в каструлю, окрім часнику та додайте кабачки. Тушкуйте овочі на повільному вогні протягом 2 годин. Обов'язково помішуйте ікру, щоб вона не пригоріла.
- Додайте вичавлений часник до кабачкової ікри та тушкуйте ще 15 хвилин.
- Гарячу ікру розкладіть по стерилізованих банках та закрийте кришками. Переверніть банки догори дном та накрийте теплим рушником. Залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.
- Кабачкова ікра готова. Смачного!