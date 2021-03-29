Овочевий бульйон: простий рецепт від Марко Черветті

Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом овочевого бульйону. Запишіть собі рецепт.

Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як приготувати овочевий бульйон з додаванням ароматних трав та запечених овочів.

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Рецепт овочевого бульйону

Ретельно помийте овочі, розріжте на три частини моркву, цибулю – навпіл, селера, буряк – скибочками. Викладіть у миску, додайте оливкову олію, сіль, перемішайте. Розігрійте духовку до температури 140 градусів, на деко викладіть овочі, відправте запікатись 50 хвилин. Дістаньте овочі з духовки, викладіть у каструлю з водою, варіть протягом 45 хвилин. Стебло селери помийте, наріжте скибочками, додайте у бульйон разом з запеченою цибулею, варіть ще 12 хвилин. Помийте петрушку, шавлію, тим'ян, викладіть у бульйон, додайте перець. Процідіть бульйон. Налийте у тарілку. Смачного!

– 1 буряк;– 1 морква;– селера;– стебло селери;– 1/2 цибулі;– оливкова олія;– морська сіль;– гілочка шавлії– гілочка петрушки– 1 перо зеленої цибулі– перець (горошок).

Рецепт овочевого бульйону від Марко Черветті у відео: