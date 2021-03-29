Овочевий бульйон: простий рецепт від Марко Черветті

Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом овочевого бульйону. Запишіть собі рецепт.
Відомий італійський шеф-кухар Марко Черветті розповідає як приготувати овочевий бульйон з додаванням ароматних трав та запечених овочів.
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Рецепт овочевого бульйону
Інгредієнти:
– 1 буряк;
– 1 морква;
– селера;
– стебло селери;
– 1/2 цибулі;
– оливкова олія;
– морська сіль;
– гілочка шавлії
– гілочка петрушки
– 1 перо зеленої цибулі
– перець (горошок).
- Ретельно помийте овочі, розріжте на три частини моркву, цибулю – навпіл, селера, буряк – скибочками.
- Викладіть у миску, додайте оливкову олію, сіль, перемішайте.
- Розігрійте духовку до температури 140 градусів, на деко викладіть овочі, відправте запікатись 50 хвилин.
- Дістаньте овочі з духовки, викладіть у каструлю з водою, варіть протягом 45 хвилин.
- Стебло селери помийте, наріжте скибочками, додайте у бульйон разом з запеченою цибулею, варіть ще 12 хвилин.
- Помийте петрушку, шавлію, тим'ян, викладіть у бульйон, додайте перець.
- Процідіть бульйон.
- Налийте у тарілку. Смачного!
Рецепт овочевого бульйону від Марко Черветті у відео: