Овочевий салат до столу: готуємо моркву по-корейськи за рецептом Вікторії Маремухи
Джерело:Новий канал
Фіналістка "Супермоделі по-українськи" (Новий канал) Віка Маремуха поділилася рецептом овочевого салату, за яким сама час від часу готує пікантну страву – моркву по-корейськи.
Морква по-корейськи – свіжий овочевий салат, трішки гострий. Його вигадали корейці, депортовані до Радянського Союзу в 30-ті роки минулого століття. Вони не знайшли в країні продуктів для приготування холодних корейських закусок і замінили їх морквою.
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Страва досі користується популярністю, адже готувати її надзвичайно просто. Моркву по-корейськи можна подавати до столу як самостійну страву, а можна поєднувати з іншими інгредієнтами (куркою, вареними яйцями та твердим сиром) і готувати смачні й ситні салати.
Рецепт моркви по-корейськи
- Час: 13 годин
- Порції: 4
– 1 кілограм моркви;
– 5 – 6 зубчиків часнику;
– 1 столова ложка солі;
– 1 чайна ложка меленого червоного перцю;
– 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
– 5 столових ложок оцту;
– 50 грамів соняшникової олії;
– 1 столова ложка цукру.
Приготування:
- Помийте та почистіть моркву, після чого натріть її на спеціальній тертці тонкими та довгими "спагеті".
- Присмачте моркву сіллю, перцем, цукром, влийте оцет та ретельно перемішайте.
Тертка для моркви / Фото depositphotos
- Залишіть моркву настоятися зі спеціями 15 – 20 хвилин.
- Коли вона пустить сік, додайте вичавлений часник. Викладіть його зверху та не перемішуйте.
- Соняшникову олію нагрійте, але не доведіть до кипіння.
Морква / Фото Новий канал
- Вилийте її на часник, і все перемішайте.
- Розкладіть моркву в харчові контейнери, щільно закрийте кришками і сховайте в холодильник. Найкраще маринувати її 12 годин.
Пікантний салат готовий. Смачного!