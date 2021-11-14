Овочевий салат до столу: готуємо моркву по-корейськи за рецептом Вікторії Маремухи

14 листопада 2021 , 16:49
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Джерело:

Новий канал

Фіналістка "Супермоделі по-українськи" (Новий канал) Віка Маремуха поділилася рецептом овочевого салату, за яким сама час від часу готує пікантну страву – моркву по-корейськи.

Морква по-корейськи – свіжий овочевий салат, трішки гострий. Його вигадали корейці, депортовані до Радянського Союзу в 30-ті роки минулого століття. Вони не знайшли в країні продуктів для приготування холодних корейських закусок і замінили їх морквою.

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Страва досі користується популярністю, адже готувати її надзвичайно просто. Моркву по-корейськи можна подавати до столу як самостійну страву, а можна поєднувати з іншими інгредієнтами (куркою, вареними яйцями та твердим сиром) і готувати смачні й ситні салати.

Рецепт моркви по-корейськи

  • Час: 13 годин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 1 кілограм моркви;
 – 5 – 6 зубчиків часнику;
 – 1 столова ложка солі;
 – 1 чайна ложка меленого червоного перцю;
 – 1 чайна ложка меленого чорного перцю;
 – 5 столових ложок оцту;
 – 50 грамів соняшникової олії;
 – 1 столова ложка цукру.

Приготування:

  1. Помийте та почистіть моркву, після чого натріть її на спеціальній тертці тонкими та довгими "спагеті".
Важливо! Запорукою вдалої моркви по-корейськи є спеціальна тертка, що надає овочу особливої нарізки та форми. На звичайній тертці морква не буде потрібної форми.
  1. Присмачте моркву сіллю, перцем, цукром, влийте оцет та ретельно перемішайте.

 
Тертка для моркви / Фото depositphotos

  1. Залишіть моркву настоятися зі спеціями 15 – 20 хвилин.
  1. Коли вона пустить сік, додайте вичавлений часник. Викладіть його зверху та не перемішуйте.
  1. Соняшникову олію нагрійте, але не доведіть до кипіння. 


Морква / Фото Новий канал

  1. Вилийте її на часник, і все перемішайте.
  1. Розкладіть моркву в харчові контейнери, щільно закрийте кришками і сховайте в холодильник. Найкраще маринувати її 12 годин.

Пікантний салат готовий. Смачного!

Автор: Богданна Рибак