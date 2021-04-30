Як приготувати паелью з курятиною: домашній рецепт

30 квітня 2021 , 14:27
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Джерело:

Наша Ряба

Якщо бажаєте урізноманітнити традиційне меню. Приготуйте на вечерю паелью з курятиною та овочами. Ми впевнені, що ця страва сподобається усім.

Паелья – страва іспанської кухні. Традиційно готують на пательні з рису, м'яса птиці з додаванням оливкової олії та шафрану. Ніжне куряче м'ясо доповнить страву вишуканим смаком. 

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Паелья з курятиною

Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 200 грамів рису;
– 100 грамів цибулі;
– 120 грамів солодкого перцю (зелений, червоний);
– 2-4 зубчики часнику;
– 1 томат;
– 150 грамів зеленого горошку;
– 1 лимон;
– оливкова олія;
– шафран;
– перець;
– сіль. 
  1. Солодкий перець, томат, помийте, почистіть, наріжте кубиками.
  2. Цибулю, часник, почистіть, наріжте кубиками.
  3. На розігріту пательню з оливковою олією викладіть цибулю, солодкий перець і часник, додайте сіль, перемішайте, обсмажте протягом 5 хвилин. 
  4. Куряче м’ясо помийте, наріжте скибочками, викладіть на пательню з овочами, перемішайте. Готуйте ще 5 хвилин.
  5. Далі – додайте томат, шафран, рис, перемішайте, щоб рис увібрав овочевий сік, додайте поступово дві склянки води, тушкуйте до готовності.
  6. Наприкінці додайте горошок, тушкуйте ще 5 хвилин.
  7. Лимон помийте, наріжте скибочками.
  8. Готову паелью викладіть на тарілку з лимоном. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева