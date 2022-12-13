Палюшки фрі – рецепт, що не залишить байдужим нікого
13 грудня 2022, 12:52Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Таті Чуднова
Під час Різдвяного посту кортить з'їсти чогось смаженого, не надто корисного, але такого улюбленого.
Пропонуємо вам не порушувати посту та приготувати палюшки з картоплі, але, щоб довершити смак – додаємо до них сир та смажимо в олії.
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Ззовні вони схожі на популярні крокети, але смак точно український. Щодо сиру, його можна брати різний: твердий сир по типу голандського, або ж моцарелу чи пармезан.
Подавайте картопляні палюшки зі сметаною, соусом з часником чи кетчупом. Вони однаково добре смакуватимуть з будь-яким з них.
Рецепт картопляних палюшок фрі
- Час: 45 – 50 хвилин
- Порції: 2
– 2 великі картоплини;
– 100 грамів сиру моцарела;
– 1 куряче яйце;
– 100 – 150 грамів пшеничного борошна;
– сіль.
Приготування:
- Відварюємо очищену картоплю у підсоленій воді до готовності. Для страви можна використати і вчорашню картоплю, щоправда, тоді слід додати більше борошна для тіста.
- Процідіть воду з картоплі, розімніть її в пюре та залишіть охолодитися.
- Додаємо яйце, натертий сир, борошно та на смак можна посолити. Замішуємо тісто, якщо воно буде липнути до рук – додайте ще борошна.
- Ділимо тісто на чотири частини, скручуємо ковбаску і притискаємо рукою. Поділяємо на маленькі смужки, потім ці смужки ділимо ще на дві і скручуємо. Кладемо в заморозку на 15 хвилин.
- Нагріваємо олію в глибокій сковорідці і обсмажуємо до золотого кольору. Вони повинні вийти м’які і хрусткі одночасно. Далі кладемо в миску і якщо потрібно підсолюємо.
Смачного!