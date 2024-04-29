Пухка італійська паска, яка довго не черствіє: рецепт панетоне від учасниці "МастерШеф"
29 квітня 2024, 17:59Читать новость на русском
Джерело:olga_riabenko_
Багато українців просто обожнюють панетоне. Спробуйте також приготувати італійську паску на Великдень.
Суперфіналістка проєкту "МастерШеф" Ольга Рябенко розповіла свій рецепт. Обов'язково спробуйте втілити його в життя.
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Панетоне
- Час: 4 години
- Порцій: 6
– 250 грамів сухофруктів;
– 1 апельсин;
– 30 мілілітрів рому.
Опара:
– 180 мілілітрів теплого молока;
– 7 грамів сухих дріжджів;
– 1 чайна ложка цукру;
– 100 грамів борошна.
Перше тісто:
– 30 грамів цукру;
– 2 яйця;
– 130 грамів борошна.
Друге тісто:
– 180 грамів цукру;
– 1 яйце;
– 3 жовтки;
– 2 чайні ложки ванільного цукру;
– 300 грамів борошна;
– 0,5 чайної ложки солі;
– 120 грамів масла.
Макаронаж:
– 120 грамів цукрової пудри;
– 60 грамів мигдалевого борошна;
– 2 білки;
– 40 грамів кукурудзяного крохмалю;
– мигдалеві пелюстки.
Приготування:
- Сухофрукти залийте соком апельсина та ромом. Додайте апельсинову цедру та залиште на ніч.
- Для опари змішайте тепле молоко з сухими інгредієнтами. Поставте в розігріту до 37 градусів духовку на 30 хвилин.
- Далі в опару додайте всі інгредієнти для першого тіста. Змішайте до однорідної маси та поставте в холодильник на 12 годин або на 3 години в духовку при 37 градусах.
- Після цього додайте в перше тісто всі інгредієнти для другого, окрім масла. Замішуйте 15 хвилин.
- Холодне масло поріжте кубиком та розділіть на три частини. Додавайте його в тісто поступово. Після останньої частини масла замішуйте тісто ще 15 хвилин. Далі додайте сухофрукти.
- Поставте тісто в тепло на 2 – 3 години (до збільшення у 2,5 раза). Кожну годину витягуйте тісто.
- Розділіть його на рівні частини. Сформуйте кульки та викладіть їх у форми. Поставте в тепло до повного підйому.
- Щоб зробити макаронаж, змішайте всі інгредієнти до однорідності. Перекладіть в кондитерський мішок і нанесіть на пасочки.
- Посипте мигдалевими пелюстками та пудрою. Випікайте панетоне у розігрітій до 175 градусів духовці 35 хвилин.
- Готові паски проколіть по дну шпажками та підвісьте вниз верхівками до повного охолодження.