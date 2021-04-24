Як приготувати пардулас: десерт на Великдень від Марко Черветті

Відомий шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом десерту, який готують в Італії на Великдень. Деталі – читайте у матеріалі.
Пардулас – випічка у формі сонця, яку випікають на свято у Сардинії. Десерт готують з додаванням рікоти або домашнього сиру, цедри та використовують борошно з твердих сортів пшениці. Перед подачею прикрашають цукровою пудрою.
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Як приготувати пардулас
Інгредієнти:
– домашній сир;
– 30 грамів оливкової олії;
– 370 грамів борошна (семола);
– 100 грамів води;
– цукор;
– 1 лимон (цедра);
– 1 апельсин (цедра);
– 3 жовтки;
– молоко 2,5-3,2%;
– цукрова пудра.
- У мисці змішайте 300 грамів борошна з оливковою олією, додайте воду. Замісіть тісто. Залиште на 15-20 хвилин.
- Лимон, апельсин помийте, натріть на грубій тертці цедру.
- Домашній сир пропустіть через сито.
- Для приготування начинки 70 грамів борошна пропустіть через сито, викладіть у миску, додайте цукор, домашній сир, 2 жовтки, цедру, перемішайте.
- Тісто розділіть на частини, розкатайте тісто, за допомогою кільця, сформуйте кружальця, у середину викладіть начинку, закріпіть краї.
- У мисці змішайте до однорідної консистенції молоко з одним жовтком.
- Деко застеліть пергаментом, викладіть тістечка, змастіть збитим жовтком з молоком.
- Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин.
- Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!
Як приготувати пардулас – рецепт від Маркко Черветті у відео: