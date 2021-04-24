Як приготувати пардулас: десерт на Великдень від Марко Черветті

Відомий шеф-кухар Марко Черветті поділився з шанувальниками рецептом десерту, який готують в Італії на Великдень. Деталі – читайте у матеріалі.

Пардулас – випічка у формі сонця, яку випікають на свято у Сардинії. Десерт готують з додаванням рікоти або домашнього сиру, цедри та використовують борошно з твердих сортів пшениці. Перед подачею прикрашають цукровою пудрою.

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Як приготувати пардулас

У мисці змішайте 300 грамів борошна з оливковою олією, додайте воду. Замісіть тісто. Залиште на 15-20 хвилин. Лимон, апельсин помийте, натріть на грубій тертці цедру. Домашній сир пропустіть через сито. Для приготування начинки 70 грамів борошна пропустіть через сито, викладіть у миску, додайте цукор, домашній сир, 2 жовтки, цедру, перемішайте. Тісто розділіть на частини, розкатайте тісто, за допомогою кільця, сформуйте кружальця, у середину викладіть начинку, закріпіть краї. У мисці змішайте до однорідної консистенції молоко з одним жовтком. Деко застеліть пергаментом, викладіть тістечка, змастіть збитим жовтком з молоком. Розігрійте духовку до температури 150 градусів, відправте запікатись протягом 40-45 хвилин. Викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!

– домашній сир;– 30 грамів оливкової олії;– 370 грамів борошна (семола);– 100 грамів води;– цукор;– 1 лимон (цедра);– 1 апельсин (цедра);– 3 жовтки;– молоко 2,5-3,2%;– цукрова пудра.

Як приготувати пардулас – рецепт від Маркко Черветті у відео: