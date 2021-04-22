Ми підготували для вас рецепт італійської паски, яку ви легко можете приготувати вдома. Запишіть собі рецепт.

Панетоне у перекладі з італійської – "хліб розкоші", який традиційно випікають на Різдво та Великдень. Ароматний здобний кекс готують з родзинками, цукатами, прикрашають цукровою пудрою та мигдальними пластівцями.

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Рецепт Панетоне

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 2 чайні ложки дріжджів;

– 180 грамів цукру;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 150 мілілітрів молока 2,5-3,2%;

– 180 грамів вершкового масла 82%;

– 80 грамів родзинок;

– 80 грамів цукатів;

– 1 апельсин (цедра);

– 1 апельсин (цедра);

– 2 столові ложки коньяку або рому;

– 30 грамів цукрової пудри;

– сіль