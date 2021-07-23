Найніжніша закуска до столу: рецепт паштету з курячої печінки від Володимира Ярославського

Український шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами смачним рецептом курячого паштету, який ви з легкістю можете приготувати вдома. Таку закуску можна подати на сніданок з грінками, або на родинні застілля.

Паштет з курячої печінки – ніжна та смачна закуска, яка чудово підійде до хрумких брускет. Такий паштет дуже м'який, ніжний, не темніє.

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Легкий і приємний на смак паштет сподобається навіть найвибагливішим гурманам. А ще його додатково можна залити винним желе, або покрити зверху фруктовим.

Рецепт паштету з курячої печінки та овочів

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 1 – 2



Курячий паштет / Фото Володимира Ярославського

Ретельно почистіть печінку від плівок та жовчі. Овочі помийте водою, зніміть шкірки та наріжте довільно. Володимир Ярославський нарізав їх кубиками.





Фото зі сторінки шеф-кухаря

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній спочатку моркву, далі додайте цибулю та селеру. Відсуньте овочі на край сковорідки, на вільну половину викладіть печінку та обсмажуйте інгредієнти до готовності.





Фото зі сторінки шеф-кухаря

Додайте до інгредієнтів запашний перець, сіль, чорний мелений перець і свіжий чебрець. Накрийте сковорідку кришкою та тушкуйте на повільному вогні 12 – 15 хвилин. Зніміть кришку зі сковорідки та готуйте ще 5 – 10 хвилин. Додайте до інгредієнтів мед, перемішайте та зніміть сковорідку з плити. Повністю охолодіть страву та пропустіть 2 рази через м'ясорубку. Додайте м'яке вершкове масло та знову пропустіть через м'ясорубку.





Фото зі сторінки шеф-кухаря

Щоб отримати ідеально ніжну структуру паштету – перебийте його блендером та перетріть через сито.





Фото зі сторінки шеф-кухаря

Страва готова. Смачного!

– 500 г курячої печінки;– 300 г ріпчастої цибулі;– 250 г моркви;– 75 г стебла селери;– 200 г вершкового масла;– 20 г меду;– сіль на ваш смак;– чебрець на ваш смак;– рослинна олія для смаження;– запашний і чорний мелений перець на ваш смак.