Смачний рецепт паштету з копченої скумбрії від Лізи Глінської

Смачна закуска повинна бути на кожному святковому столі, а Єлизавета Глінська допоможе нам з рецептом її приготування.
Суддя 1 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" поділилась рецептом смачної закуски з копченої скумбрії на своїй сторінці в інстаграм.
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Як приготувати закуску з копченої риби
Інгредієнти:
– 300 г скумбрії гарячого копчення;
– 150 г крем-сиру;
– 1 ч. л лимонного соку;
– 1/3 ч. л копченої паприки;
– 1 варене яйце;
– сіль.
- Відділіть м'ясо риби від кісточок, з'єднайте з крем-сиром та перемішайте.
- На тертці натріть яйце та змішайте з рибою. Додайте копчену паприку, лимонного соку та ретельно вимішайте масу.
- Накрийте паштет харчовою плівкою та поставте в холодильник.
- Викладіть готовий паштет на хрусткі грінки та посипте паприкою. Смачного!