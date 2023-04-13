Як приготувати традиційну паску: поради та рецепт від Євгена Клопотенка

Пишна та волога паска – окраса великоднього столу. Відомий шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться професійними секретами про те, як спекти цю ароматну здобу.

За древнім українським звичаєм на Великдень заведено готувати традиційні страви: ковбасу, шинку, яйця, сир та звичайно – паску. Щоб не зазнати невдачі у випіканні цієї складної випічки слід дотримуватися чітких інструкцій. Що про це говорить Євген Клопотенко – далі у нашому матеріалі.

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Моя мама говорила, що, готуючи паску, потрібно уникати протягів, а думки повинні бути світлими,

– згадує Євген Клопотенко.

Як приготувати смачну паску

Для того, щоб ваша паска була неймовірно смачна, слід дотримуватися цих золотих правил кулінара:

– всі інгредієнти мають бути кімнатної температури;

– родзинки потрібно помити та добре висушити паперовим рушником;

– використовуйте вершкове масло;

– найкраще обрати свіжі яйця;

– міцний алкоголь – надасть випічці неповторного аромату;

– тісто, має підходити в теплому місці без протягів.

Рецепт класичної паски від Євгена Клопотенка

Час: 2 години + 30 хвилин на випікання

Порцій: 8

Яка смакота / Фото сайт Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

– 750 – 800 грамів борошна;

– 220 мілілітрів теплого молока 2, 5%;

– 25 грамів живих дріжджів;

– 1 яйце;

– 1 жовток;

– 2 столові ложки сметани;

– 225 грамів цукру + 1 столова ложка для опари;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1 апельсин (сік і цедра);

– 100 грамів м'якого вершкового масла 82,5%;

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 25 мілілітрів коньяку/віскі/рому;

– 100 грамів родзинок/цукатів;

– 200 грамів цукрової пудри;

– дрібка солі;

– декоративна посипка (опціонально).

Приготування: