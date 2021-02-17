Паста з лососем: рецепт від Євгена Клопотенка

Джерело:Інстаграм Євгена Клопотенка
Надзвичайно смачна паста з лососем, огорнута ніжними вершками та тертим сиром вразить усіх. Приготуйте пасту за рецептом Євгена Клопотенка та скуштуйте усією родиною.
Відомий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом ароматної пасти з лососем та тертим сиром з шанувальниками в інстаграм. За словами кулінарного експерта важливо обрати правильну пасту з твердих сортів пшениці.
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На смак вони ніжненькі та круті. Те, що треба для пасти, огорнутої вершками та витриманим сиром, – прокоментував Євген Клопотенко
Рецепт пасти з лососем від Євгена Клопотенка у відео: