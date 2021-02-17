Паста з лососем: рецепт від Євгена Клопотенка

17 лютого 2021 , 11:17
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Джерело:

Інстаграм Євгена Клопотенка

Надзвичайно смачна паста з лососем, огорнута ніжними вершками та тертим сиром вразить усіх. Приготуйте пасту за рецептом Євгена Клопотенка та скуштуйте усією родиною.

Відомий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився рецептом ароматної пасти з лососем та тертим сиром з шанувальниками в інстаграм. За словами кулінарного експерта важливо обрати правильну пасту з твердих сортів пшениці.

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Рецепт пасти з лососем

Інгредієнти:
– спагеті;
– лососеві животики;
– біле вино;
– вершки 30-33%;
– вершкове масло 82%;
– сушений часник;
– соняшникова олія;
– цибуля;
– твердий сир;
– сіль, перець.
  1. Для приготування пасти у каструлі з окропом відваріть спагеті.
  2. Почистіть цибулю, подрібніть ножем.
  3. Почистіть лососеві животики, подрібніть ножем.
  4. На пательні з олією обсмажте цибулю, додайте лосось, вершкове масло, біле вино, сухий часник, вершки, перемішайте, тушкуйте декілька хвилин до готовності.
  5. На грубій тертці натріть сир.
  6. Викладіть на пательню з лососем і цибулею відварені спагеті, перемішайте.
  7. Викладіть на тарілку, додайте сир, перець. Смачного!

На смак вони ніжненькі та круті. Те, що треба для пасти, огорнутої вершками та витриманим сиром, – прокоментував Євген Клопотенко

Рецепт пасти з лососем від Євгена Клопотенка у відео: