Коли хочеться чого домашнього, щоб як у мами – приготуйте печінкові оладки.

Печінкові оладки з секретним інгредієнтом за рецептом кулінарки Єлизавети Глінської стануть не тільки чудовою закускою до буденного столу, а й до святкового.

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Печінку для страви можна обирати будь-яку, але найніжнішими вони будуть з курячої. Головним секретом вдалих, соковитих та ситних оладок з печінки є гречка. Саме її Єлизавета називає секретним інгредієнтом.

Ви можете подавати їх до столу, як самостійну страву, а можна приготувати з них закуску: змастіть салатом з сирків та часнику або додайте майонезу та помідорів.

Рецепт печінкових оладок

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 20 – 25 штук

– 150 грамів гречаної крупи;– 300 мілілітрів води;– 500 грамів печінки;– 2 ріпчасті цибулі;– 1 середня морква;– 2 курячих яйця;– олія;– сіль.

Приготування:

Відварюємо гречку у підсоленій воді до готовності.

Нарізаємо цибулю та моркву середніми шматочками. Обсмажуємо на розігрітій сковорідці з олією на середньому вогні.

Перебиваємо в комбайні печінку, гречку та моркву з цибулею до однорідної маси.

Додаємо яйця, сіль, чорний мелений перець та перемішуємо.

Обсмажуємо на розігрітій пательні із додаванням олії по кілька хвилин з кожної сторони, щоб не пересушити оладки.

Після викладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб увібрався зайвий жир.

Подаємо до столу гарячими або охолодженими.

Нехай смакує!