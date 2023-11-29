Такі салати – чудова альтернатива для тих, хто хоче спробувати щось нове. Окрім цього, в жодному з них немає майонезу.
Буде смачно Гастрономічна подорож до Італії: 3 страви, які варто приготувати на вечерю
Салат з куркою та мандаринами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Ретельно помийте мандарини та руколу.
- Наріжте кубиками 2 скибочки батона та обсмажте їх на пательні на рослинній олії до золотистої скоринки.
- Ретельно помийте філе, наріжте половину тонкими слайсами, збризніть соком лимона і додайте сіль та перець на свій смак. Обсмажте курку на пательні на рослинній олії до золотистої скоринки.
- Для заправки у мисці змішайте 2 чайні ложки гірчиці, сіль та сік лимона.
- Викладіть у тарілку для салату руколу й обсмажену курку. Додайте дрібку коріандру, заправку та 2 столові ложки рослинної олії, після чого прикрасьте готову страву скибочками мандаринів.
Салат з фенхелем, цитрусовими та горіхами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Ретельно помийте фрукти та овочі. Почистьте від шкірки та кісточок.
- Наріжте очищений грейпфрут невеликими кубиками, а апельсин – півкільцями.
- Своєю чергою, фенхель наріжте тонкими слайсами.
- Горіхи підсушіть у духовці, залиште до повного охолодження та подрібніть ножем.
- У тарілку красиво викладіть фенхель та листя петрушки. Додайте 10 мілілітрів винного оцту, горіхи, сіль, дрібку перцю чилі, насіння фенхелю та перемішайте салат. Перед подачею прикрасьте страву листочками м'яти.
Салат з гарбузом, фетою та апельсинами
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Ретельно помийте гарбуз. Почистьте його від шкірки та наріжте кубиками. Розігрійте духовку, викладіть на деко пергаментний папір, розкладіть гарбуз, збризніть оливковою олією, додайте зубчик часнику та відправте запікатися до м'якості.
- Готовий гарбуз викладіть на тарілку та залиште при кімнатній температурі до повного охолодження.
- Ретельно помийте апельсин. Натріть цедру на терці.
- Фету наріжте кубиками. Аби сир не кришився, лезо ножа змочіть водою.
- На тарілку красиво викладіть гарбуз, фету та апельсин. Збризніть оливковою олією, додайте сіль, перець на свій смак. Прикрасьте листочками базиліка та апельсиновою цедрою.
Смачного!