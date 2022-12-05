Печиво на Святого Миколая: готуємо разом з дітьми

Незабаром до чемних діток буде ходити Святий Миколай та дарувати їм омріяні подарунки. Щоб і йому під подушкою залишити приємний сюрприз – приготуйте з дітьми смачне печиво.

Одним із найулюбленішим святом дітвори є День Святого Миколая, коли вони знаходять під подушками смачні подарунки. Щороку це свято припадає на 19 грудня, у католиків – 6 грудня.

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Щоб підготуватися до свята на всі 100%, пропонуємо залучити дітвору не тільки до написання листа Миколаю, а й підготувати йому смачний сюрприз. Пряне печиво можна зробити фігурним у вигляді святого, або навіть розмалювати його цукровими фарбами.

Тут важливий процес залучення дітей, їхня фантазія, а відмінний смак ми вам гарантуємо!

Рецепт пряників для Святого Миколая

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 10 – 12 штук

– 2 склянки пшеничного борошна;– 100 грамів вершкового масла;– 2 яєчних жовтки;– склянка цукрової пудри;– лимон;– сухий імбир;– 100 грамів білого шоколаду.

Приготування:

Змішайте соду з просіяним борошном, цукровою пудрою та додайте масло кімнатної температури.

По одному додавайте в масу жовтки, а з лимона зніміть цедру та окремо вичавіть сік. Додайте до тіста разом зі спецією сухого імбиру.

Еластичне тісто загорніть в харчову плівку та відправте в холодильник відпочити на 30 – 40 хвилин.



Печиво Святий Миколай / Фото 196 Flawors

Розкачайте тісто завтовшки 1 сантиметр та виріжте формочками Миколайків.

Викладіть печиво на деко вкрите пергаментом та випікайте в духовці при температурі 200 градусів до золотистої скоринки.

Готове печиво охолодіть та задекоруйте білим шоколадом, вафельним папером або цукровими фарбами.

Смачного!