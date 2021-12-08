Печиво зі згущенки та какао за лічені хвилини: ви будете в захваті від цього десерту

Якщо у вас не має часу на довге замішування тіста на печиво та його випікання, ми пропонуємо вам приготувати його без духовки.

Змішайте какао та згущенку, додайте крихту печива і ви будете приємно здивовані результатом! Нумо готувати разом, адже це смачно та солодко.

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За бажанням до тіста можна додати родзинки, сухофрукти або горішки.

Рецепт солодких цукерок зі згущенки та какао

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 8



Печиво з какао та згущенки / Скріншот з відео

– 1 банка згущеного молока;– 3 столові ложки какао;– 50 грамів вершкового масла;– 400 грамів пісочного печива;– 300 грамів арахісу.

Приготування:

Вилийте згущене молоко в глибокий посуд, додайте какао та перемішайте до однорідної консистенції.



Скріншот з відео

Розтопіть вершкове масло та додайте його до крему. Вимішайте вінчиком.



Скріншот з відео

Подрібніть печиво в блендері до крихти.



Скріншот з відео

Невеликими порціями додавайте до крему та вимішуйте.



Скріншот з відео

За допомогою ложки сформуйте печиво. Викладіть на тарілку.



Скріншот з відео

Подрібніть арахіс в блендері та запаніруйте в ньому печиво. Щоб горіхи краще прилипали – змастіть їх медом.



Скріншот з відео

Солодкий смаколик готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування швидкого печива без випікання: