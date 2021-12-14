Пекельна кухня 15 випуск: хто стане переможцем у чоловічому суперфіналі

У 15 випуску кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" на трьох фіналістів чекали нові випробування від шефа Алекса Якутова. Ті хто пройдуть його, потрапляють у суперфінал проєкту.

У першому випробування фіналу "Пекельної кухні" кухарям потрібно було приготувати заздалегідь визначені страви для авторського сету. За кожну страву шеф роздавав кухарям бали, а нагородою була зустріч із найріднішими – батьками.

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За виконану роботу у другому випробуванні завдання від Якутова оцінювали батьки та шеф. За результатами, шеф визначав, хто одягне золотий кітель і потрапить у суперфінал, а хто покине проєкт за крок до мрії.

Кухарі заздалегідь мали розробити авторське меню у стилі сучасної української кухні з різних регіонів. Щоб презентувати свої дегустаційні сети, в них було півтори години.



Рідні Олександра Громлюка / Фото Новий канал

Аби учасники все встигли, Якутов запросив до них особливих помічників. До Яни Беденко приїхали наречений та мама, до Саші Громлюка – колишня дівчина і мама. Дівчина Юрія Діденка не змогла залишити роботу, тому хлопцеві допомагає тільки мама.



Мама Юрія Діденка / Фото Новий канал

Вони мали розподілити роботу так, щоб їхні рідні допомогли їм швидко впоратись із завданням,

– відзначив Якутов.

Рідні займалися заготовками, чистили картоплю, найбільш вправні готували повноцінні страви. Оскільки у Яни Беденко було двоє помічників, вона найшвидше закінчила готувати дегустаційний сет із п’яти позицій: два салати, дві закуски та десерт.



Рідні Яни Беденко / Фото Новий канал

Після дегустації Якутов визначав, чиї страви увійдуть до меню фінальної вечері.

Спостерігаючи, як учасники готували, я зробив один висновок – кожен з них дуже виріс на "Пекельній кухні". Це було помітно за стравами, що подаються,

– ділиться Алекс.

Кожну зі страв він оцінював за п’ятибальною шкалою. На жаль, у Яни Беденко страви виявилися слабшими, ніж у хлопців. Дівчина залишила шоу у фіналі, а хто з суперфіналістів стане переможцем – дізнаємося наступного понеділка.