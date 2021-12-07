У першому випробуванні 14 випуску реаліті-шоу "Пекельна кухня" на учасників чекало нове випробування від шефа Алекса Якутова. Оскільки до фіналу проєкту залишився всього один крок, "пекельний" шеф вирішив перевірити їх на вміння керувати персоналом.

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Боротьба за місце у фіналі розпочалася на Київському морі. Вони мали обрати п’ять непоєднуваних інгредієнтів для свого суперника та ретельно їх сховати. Кухарі закопували продукти в пісок та вішали на дерева. Робили все, щоб "потопити" конкурента, проте тоді вони ще не знали, що саме задумав Якутов.

Адже насправді, кожен учасник обирав продукти для себе, але готувати страви кухарі будуть руками учасників, що вже покинули проєкт. А саме Равшана Хамідова, Анну Шеремет, Катю Лавриненко та Сергія Симоновича.



Учасники "Пекельної кухні" / Новий канал

Лідер у команді той, хто може пояснити іншим, як готувати страву. Тому кухарі у чорних кітелях мали продемонструвати ці вміння. Саша Громлюк мав керувати Равшаном, Юра Діденко – Сергієм, Яна Беденко – Анною, а Олена Охотнік – Катею. Колишні учасники повинні були знайти всі продукти та за дві години приготувати страви. І саме від них залежало, хто потрапить до фіналу.

Найвдалішу страву під керівництвом Саші приготував Равшан. Алекс Якутов вручив чорний кітель та повернув у хлопця в реаліті-шоу "Пекельна кухня". Найгірша страва вийшла в Каті під керівництвом Олени. Дівчина одразу прокоментувала, що буде робити все можливе, щоб Олена покинула шоу. Дівчина зняла кітель та залишила "Пекельну кухню" назавжди.



Учасниця "Пекельної кухні" Олена Охотнік / Новий канал

У другому випробуванні Равшану, Олександру, Яні та Юрі потрібно було приготувати власну авторську страву, яка могла б бути в меню Мішленівського ресторану. Цікаві поєднання продуктів, нові техніки та вміння правильно подати страву – головне завдання чорних кителів.

Юрій Діденко став найкращим у цьому конкурсі, адже його страву відзначив не тільки Алекс Якутов, але й запрошений гість "Пекельної кухні", шеф-кухар з трьома відзнаками Мішлен – Робан Каснабі.

Робан Каснабі – французький шеф-кухар з досвідом роботи понад 13 років. Кухар працює в престижних ресторанах Парижу та знає все про тонкощі високої кухні.

На останню вечерю перед фіналом Якутов підготував для кухарів ще один сюрприз – червону кухню зайняли учасники, а синю – він та су-шефи.

Хотів подивитися, чи учні можуть перевершити своїх вчителів,

– відзначив Якутов.

Обійти команду професіоналів учасникам реаліті не вдалося. На додаток, гості повернули кілька страв учасників "Пекельної кухні". Равшан зумів розчарувати "пекельного" шефа та припустився елементарних помилок на кухні проєкту.



Учасник "Пекельної кухні" Равшан Хамідов / Новий канал

Алекс Якутов залишив хлопцю чорний кітель на згадку та попросив залишити "Пекельну кухню" назавжди.

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