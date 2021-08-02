Довгоочікувана прем'єра в Україні: уже відомі дата та час виходу реаліті-шоу "Пекельна кухня"

От і настав час розкрити карти! Нова "Пекельна кухня" стартує на Новому каналі 6 вересня. Перший епізод реаліті-шоу обіцяє бути захопливим та повним несподіванок: ми побачимо двадцятку шеф-кухарів, які впродовж сезону боротимуться за перемогу.

6 вересня о 19:00 в ефірі Нового каналу 20 відчайдухів розпочнуть змагання за право очолити пантеон пекельного кулінарного олімпу.

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Головним суддею реаліті буде шеф-кухар Алекс Якутов. Допомагатимуть йому два су-шефи: Олена Жаботинська та Микита Єфанов. Метрдотель проєкту – Сергій Середа.



Шеф-кухар та суддя шоу Алекс Якутов / Фото Новий канал

Щоб завоювати титул кулінарного гуру, кухарі пройдуть чимало випробувань, про найгарячіші розповіла керівниця проєкту Олена Синегіна:

Найскладніше було, коли ресторан кухні заповнювався відвідувачами. Кухарі всіляко намагалися їм догодити. Не завжди це вдавалося. Іноді вони псували продукти, за які розплачувалися покаранням від строгого Якутова, – відзначила керівниця.

Скільки всього продуктів учасники використали на зйомках

Мабуть, вас цікавить скільки ж продуктів було використано на реаліті-шоу "Пекельна кузня"? Адже це великі об'єми, повинен бути різноманітний асортимент на 20-ку шеф-кухарів.

На один епізод потрібно було приблизно 30 кілограмів м'яса, 20 кілограмів риби, 50 кілограмів овочів і зелені, 40 літрів різноманітних олій, 40 кілограмів молочних продуктів та 400 яєць, – розповідає керівник проєкту Олена Синегіна.

У першому сезоні кулінарного реаліті-шоу 15 епізодів. Якщо порахувати продукти на весь сезон, виходить чимала продуктова корзина. Вдумайтеся: тільки яєць використали 6 тисяч!



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Шеф-кухар та суддя проєкту Алекс Якутов теж прокоментував нюанси з продуктами на шоу:

Одного разу ми спеціально шукали нерозібрані туші кролів, курей та перепілок. Заради цього довелося їхати в села і просити їх у бабусь з дідусями, – відзначив кулінар.

Алекс Якутов додав, що туші тварин довелося шукати ввечері, а такий пізній візит добряче налякав місцевих. Селяни навіть думали, що їх хочуть обдурити та не довіряли знімальній групі та організаторам шоу.

Цей та інші не менш цікаві епізоди реаліті-шоу "Пекельна кухня" українці зможуть побачити вже за місяць!

Нагадаємо вам, що переможець реаліті-шоу "Пекельна кухня" отримає грошовий приз –та змогупекельного шефа "Публіцист".За правилами кулінарного шоу "Пекельна кухня" дві команди кухарів – чоловіків та жінок змагатимуться у пекельних випробуваннях та прокладатимуть собі дорогу до фіналу проєкту.