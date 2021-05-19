Неймовірне реаліті-шоу "Пекельна кухня" вже цієї осені відкриє ворота в кулінарне пекло для двадцяти сміливців, а професійну школу виживання її влаштовуватиме пекельний Шеф Алекс Якутов та його помічники су-шефи. Також великим сюрпризом для учасників будуть запрошені гості – експерти у всіх сенсах слова.

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Одним із таких запрошених зірок кулінарного світу став французький кухар Робан Каснабі.

Ми дуже хотіли запросити кухаря з мішленівського ресторану, який змусить хвилюватися навіть найбільш самовпевнених учасників "Пекельної кухні". І ми знайшли контакти Робана, якого це дуже зацікавило. У Робана Каснабі великий досвід роботи на кухні – 13 років! Причому він готує у найпрестижніших ресторанах Парижа, – розповідає керівник проєкту Олена Синегіна.

Чого лише вартий ресторан готелю Le Bristol, у якого три зірки Мішлен! Заклади такого рівня в світі можна порахувати на пальцях. Поява навіть однієї зірки в ресторану порівняна зі знесенням на гастрономічний Олімп.

А три – найвища нагорода, яку отримують лише кращі з кращих! До речі, обід у ресторані готелю Le Bristol обійдеться в тисячу євро на двох, тому тут частенько трапезують мільйонери. І, здається, такого досвідченого експерта-кухаря жодними стравами не здивувати.

Алекс Якутов / Фото Новий канал

А ось, що розповів сам Робан Каснабі про реаліті-шоу та українську кухню:

Українська кухня здалася мені цікавою. Особливо техніками приготування і консервації: засолкою, молочнокислим бродінням, настоюванням, копченням, сушінням. Дуже сподобалися паска і сирники. Взагалі, більшість страв припали мені до душі, крім, напевно, деяких, з яскраво вираженим смаком кропу. Що стосується учасників "Пекельної кухні" – у них багато ідей! Але скажу чесно: не все з того, що вони приготували, а я дегустував, було апетитним, – прокоментував шеф-кухар.

Робан Каснабі та Алекс Якутов / Фото Новий канал

Хто зміг вразити французького гурмана – дізнаєтеся цієї осені в реаліті-шоу "Пекельна кухня".