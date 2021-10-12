Кухарі реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) вчилися готувати картопляне ризотто з креветкою та херсонським шафраном. Свою майстерність дівчата мали продемонструвати під час вечері в телересторані, але через неорганізованість команди та боротьбу за лідерство їхню кухню закрили ще до закінчення вечора.

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Шеф нам розжував усі етапи та нюанси приготування ризотто. Я навіть не мала сумнівів, що команда "червоних" швидко та смачно приготує страву, – додала Олена Охотнік.

Та не так сталося, як гадалося. "Синя" кухня видала ризотто через 19 хвилин, а команда "червоних" переварила страву.



Анна Шеремет / Фото Новий канал

Команда "червоних" не справляється з поставленими задачами. Я втомився їм усе пробачати. З шести вечерь вони провалили чотири! Цього разу мені довелося знову закрити їхню кухню. Тому "сині" мали видати і свої страви, і суперників, – обурився Алекс Якутов.



Людмила Михайлова / Фото Новий канал



А ще Алекс вперше вигнав кухаря під час приготування вечері – це була Людмила Михайлова. Саме їй шеф довірив відповідальну місію на кухні телересторану – роздачу страв.

Я не змогла довго сидіти в кімнаті, тому вирішила повернутися на кухню, – пояснює Людмила Михайлова.

Та повернення Людмили не допомогло їй реабілітуватися. Команда одноголосно номінувала її на виліт. Алекс Якутов підтримав рішення "червоних".



Реаліті-шоу "Пекельна кухня" / Фото Новий канал

Та на 6 випуску участь у "Пекельній кухні" закінчилася ще для однієї учасниці – Анни Шеремет.

Не побачив, що Анна Шеремет має бажання рости та розвиватися. Тому я її попросив зняти кітель, – додав Алекс Якутов.

І знову відбулась ротація в командах. Наступного тижня Равшан Хамідов готуватиме у команді "червоних", в якій вже є Юрій Діденко. Хто з них відстоюватиме лідерство, а хто здасться, навіть не розпочавши боротьбу? Дізнаємося вже наступного понеділка!