"Пекельна кухня" 7 випуск: хто розгнівав шефа через волосся в страві та дозволив гостям готувати

Цього тижня дві команди реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) всьоме готували вечерю для гостей телересторану. До цього "сині" чотири тижні поспіль вчасно видавали страви та ставали беззаперечними переможцями. На жаль, цього разу успіх був не на їхньому боці.

Учасники реаліті-шоу "Пекельна кухня" не на жарт розгнівали Алекса Якутова. Чому на сьомому тижні кухарі допускаються елементарних помилок та які стосунки між учасниками насправді?

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Синя команда чотири тижні поспіль була беззаперечними переможцями в телересторані, показувала високий рівень і видавала смачні страви. Після ротації Юрія Діденка до команди суперника, "сині" не змогли налагодити роботу та провалили випробування.

Досвідченні кухарі припускалися елементарних помилок. Вони брали з морозилки фуа-гра, добре її не просмажували та віддавали гостям. Усі неготові страви були повернені на кухню, – прокоментував Якутов.



Синя команда / Фото Новий канал

На цьому факапи "синіх" не закінчилися. Хтось з гостей знайшов волосся у страві. А інші за 40 хвилин роботи ресторану не отримали жодної страви. У відвідувачів увірвався терпець, і вони пішли на кухню, аби допомогти кухарям.

Без медичних книжок стороннім заборонено перебувати на кухні. А на "синю" кухню прийшли дві жінки, та ще й з розпущеним волоссям, і почали щось мішати в каструлях. І ніхто з кухарів на це не відреагував, – обурився Якутов.



Червона команда / Фото Новий канал

Для шефа це стало останньою краплею. Він закрив кухню "синіх", а от команда "червоних" вчасно видала всі страви та вперше почула оплески від гостей.

"Сині" номінували на виліт Богдана Горносталя та Каріну Миргород. До них я викликав Антона Белея, Олександра Громлюка та Сергія Симоновича. Гіршої роботи цієї команди я ще не бачив. Ніхто з них не заслуговує залишатися на "Пекельній кухні". Вони – моє найбільше розчарування, – додав Алекс Якутов.



Вечеря в телересторані "Пекельна кухня" / Фото Новий канал

Таким розлюченим Алекса Якутова учасники ще ніколи не бачили. Він висловив своє невдоволення та пішов з кухні. Хто залишить "Пекельну кухню", – дізнаємося наступного понеділка.