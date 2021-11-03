"Пекельна кухня" 9 випуск: чому учасники залишилися без підтримки су-шефів та хто покинув шоу

До "чорних кителів" в учасників реаліті-шоу "Пекельна кухня" (Новий канал) залишилося всього три вечері. Алекс Якутов, головний суддя та шеф проєкту, вирішив перевірити учасників на самостійність та відправив на відпочинок су-шефів: Микиту Єфанова та Олену Жаботинську. Чи справляться кухарі без допомоги професіоналів, – читайте у матеріалі.

Вечеря в телересторані реаліті-шоу "Пекельна кухня" завжди показує справжній ріст учасників проєкту, адже вони працюють в реальному часі та одразу видають замовлення гостям. Щоб справитися із цим завданням на відмінно, кухарям потрібно стати справжньою командою та дослухатися один до одного.

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Головний суддя та шеф реаліті-шоу "Пекельна кухня" щоразу перевіряє кухарів на вміння працювати в команді, хоч їм це не завжди вдається.

Спочатку команда "синіх" стала взірцем зібраності. А "червоні" ніяк не могли налагодити комунікацію між собою. Усі мовчки виконували свою роботу. Складалося враження, що кожен працює сам на себе, а не в команді,

– прокоментував Якутов.

На жаль, кухарі в синіх кітелях на хвилі успіху забули про елементарні правила на поведінки на кухні. Юрій Діденко, вправний шеф-кухар та сильний учасник шоу, облизав ложку, а потім продовжив помішувати нею страву. Юрій отримав на "горіхи" від Алекса Якутова, а гості залишилися без страв.



Юрій Діденко / Фото Новий канал

Кухарі щоразу випробовують моє терпіння. Вони не розуміють, якщо мій терпець увірветься, то наслідки будуть руйнівними. От "червона" кухня працювала годину, а три столи залишилися без страв. Люди сиділи голодні та їли хліб. Мені було соромно,

– додав Алекс.

Ще більше розлютила Якутова команда "червоних", адже вони подали неправильно бурату на піці. Він розтрощив тарілки з піцою та закрив червону кухню.

Кухарі номінували на виліт Равшана Хамідова та Марію Гуд.



Марія Гуд / Фото Новий канал

Марія думає, що безсмертна на цьому проєкті. Дуже розслабилася. Кожен день на "Пекельній кухні" – це боротьба, а вона вже давно здалася,

– прокоментував Якутов.

Обидва кухарі зняли кітелі. Марія назавжди залишила проєкт, а от Равшана шеф повернув.



Равшан Хамідов / Фото Новий канал

Він не кухар, я його понизив до прибиральника. Команда "червоних" під його керівництвом після приготування залишила бруд. Тому Равшан мав самотужки вимити обидві кухні,

– розлючено додав Якутов.

Доля учасника висітиме на волосині, адже роботу прийматимуть кухарі команди суперників. Саме "сині" вирішать, чи Равшан знову вдягне кітель.