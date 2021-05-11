Ольга Мартиновська розповіла, як проходитиме навчання в Першій українській кулінарній академії

Нещодавно суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" Ольга Мартиновська анонсувала про відкриття власної кулінарної академії в Україні. Про це дівчина написала на своїй сторінці в інстаграм. Шеф-кухар поділилася, як проходитиме навчання та хто може на нього записатися.

Ольга Мартиновська розповіла про зворотний зв'язок у кулінарній академії, адже це важлива складова курсу.

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Шеф-кухар розповіла, що окрім теорії, основою курсу будуть практичні завдання, в які будуть закладені критерії, по яких буде проводитися оцінювання виконаної роботи та засвоєного матеріалу.

Як проходитиме навчання

На курсі будуть різні тарифи — зі зворотним зв'язком та без нього. Навіть, якщо ви оберете варіант без фідбеку, то зможете самотужки оцінити результат. Ми з командою подбали про кожного, – відзначила Ольга Мартиновська.

Для самооцінки у Першій українській кулінарній академії запровадять спеціальні картки з рубриками. Ось як це буде проходити:

До прикладу, візьмемо страву рататуй. На картці будуть вказані рецепт, покроковий процес приготування, як правильно нарізати овочі та якої температури вони мають бути, – прокоментувала суддя "Мастер Шеф"

Таким чином ви зможете самостійно оцінити свій результат по конкретних рубриках і зрозуміти, в якому із процесів помилилися, а де виконали все правильно.

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У тарифі зі зворотним зв'язком перевірку та виконання домашніх завдань будуть оцінювати куратори — професійні кухарі. Вони вказуватимуть на проблеми та помилки, щоб учень мав чітке розуміння, що вийшло або не вийшло, чому так трапилося і як не допустити це знову.

Ольга Мартиновська / Фото з інстаграм сторінки culinary_academy_ua

Також Ольга Мартиновська відповіла на найбільш популярні запитання від читачів про навчання у Першій українській кулінарній академії:

Чи підходить курс для людей з нульовим рівнем знань по кулінарії?

– Так! Новачки зможуть потрапити на навчання, але випуститися «нульовим» не зможе ніхто.

На кого розраховане навчання в академії?

– Передусім, на кухарів-початківців.

Все частіше друзі-ресторатори жаліються на відсутність кваліфікованих кадрів. В Україні одиниці мають кулінарну освіту, і я хочу це змінити. Я не лише навчу та випущу освічених кухарів, але й допоможу рестораторам збудувати сильну команду, – додала Ольга Мартиновська.

Ольга Мартиновська також розраховує, що навчання у Першій українській кулінарній академії зацікавить домогосподарок, адже саме вони часто звертаються з питанням до дівчини: чим здивувати чоловіка, та як краще приготувати курку.

Якою мовою відбуватиметься навчання?

– Відеоматеріали будуть українською мовою та з професійним аудіоперекладом на російську. Текстові матеріали також будуть двома мовами. Ви зможете обрати зручний для себе варіант.