Такого ви точно ще не куштували: персиковий гаспачо за рецептом шеф-кухаря
Джерело:Володимир Ярославський
Якщо ви любите відкривати для себе незвичні смаки та страви – персикове гаспачо, те що потрібно! Володимир Ярославський підготував цей рецепт саме для того, щоб шокувати ваші смакові рецептори і змусити вас трішки проекспериментувати на кухні!
Спробуйте нові смаки в авторській страві відомого ресторатора та шеф-кухаря – Володимира Ярославського. Для приготування холодного гаспачо з персиками вам потрібні сезонні продукти та трішки часу.
Читайте також Інвестиція у майбутнє: МХП уклав угоду з мережею онлайн-ресторанів Foodz Ukraine
До страви також можна подати дрібно нарізані овочі, креветки чи інші ваші улюблені морепродукти.
Рецепт персикового гаспачо
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 3
Холодний суп гаспачо з персиками / Фото Володимира Ярославського
– 300 г очищених томатів;
– 300 г персиків без кісточок;
– 50 г води;
– 15 г цукру;
– 10 г лимонного соку;
– 75 г солодкого червоного перцю без шкірки;
– 25 г білого хліба без скоринки;
– 12 – 15 г гірчиці;
– 35 г оливкової олії;
– сіль на ваш смак;
– соус Табаско на ваш смак.
Приготування:
- Обережно зніміть з персиків шкірку.
Продукти для страви / Фото шеф-кухаря
Залийте окропом, потримайте так 45 секунд, далі занурте в холодну воду з льодом, або просто під холодну воду і шкірка легко видаляється, – порадив Володимир Ярославський.
- У каструлю відправте персики, вийте воду, додайте цукор і лимонний сік. Доведіть інгредієнти до кипіння та варіть 3 – 7 хвилин. Охолодіть масу.
- Бланшуйте томати, зніміть шкірку. З солодкого перцю теж зніміть шкірку.
Продукти для страви / Фото шеф-кухаря
- З'єднайте всі інгредієнти в одній каструлі та перебийте до однорідної текстури. Спробуйте на сіль, за бажанням додайте гострий соус Табаско.
Продукти для страви / Фото шеф-кухаря
- Відправте суп в холодильник на 20 – 30 хвилин. Перед подачею збризніть гаспачо оливковою олією.
Продукти для страви / Фото шеф-кухаря
- До такого холодного супу можна додатково нарізати перець, персики або подати з гребінцями чи креветками. Смачного!