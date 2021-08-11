Такого ви точно ще не куштували: персиковий гаспачо за рецептом шеф-кухаря

Якщо ви любите відкривати для себе незвичні смаки та страви – персикове гаспачо, те що потрібно! Володимир Ярославський підготував цей рецепт саме для того, щоб шокувати ваші смакові рецептори і змусити вас трішки проекспериментувати на кухні!

Спробуйте нові смаки в авторській страві відомого ресторатора та шеф-кухаря – Володимира Ярославського. Для приготування холодного гаспачо з персиками вам потрібні сезонні продукти та трішки часу.

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До страви також можна подати дрібно нарізані овочі, креветки чи інші ваші улюблені морепродукти.

Рецепт персикового гаспачо

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 3



Холодний суп гаспачо з персиками / Фото Володимира Ярославського

– 300 г очищених томатів;– 300 г персиків без кісточок;– 50 г води;– 15 г цукру;– 10 г лимонного соку;– 75 г солодкого червоного перцю без шкірки;– 25 г білого хліба без скоринки;– 12 – 15 г гірчиці;– 35 г оливкової олії;– сіль на ваш смак;– соус Табаско на ваш смак.

Приготування:

Обережно зніміть з персиків шкірку.



Продукти для страви / Фото шеф-кухаря

Залийте окропом, потримайте так 45 секунд, далі занурте в холодну воду з льодом, або просто під холодну воду і шкірка легко видаляється, – порадив Володимир Ярославський.

У каструлю відправте персики, вийте воду, додайте цукор і лимонний сік. Доведіть інгредієнти до кипіння та варіть 3 – 7 хвилин. Охолодіть масу.

Бланшуйте томати, зніміть шкірку. З солодкого перцю теж зніміть шкірку.



Продукти для страви / Фото шеф-кухаря

З'єднайте всі інгредієнти в одній каструлі та перебийте до однорідної текстури. Спробуйте на сіль, за бажанням додайте гострий соус Табаско.



Продукти для страви / Фото шеф-кухаря

Відправте суп в холодильник на 20 – 30 хвилин. Перед подачею збризніть гаспачо оливковою олією.



Продукти для страви / Фото шеф-кухаря