Він не зашкодить твоїй фігурі: дієтичний персиковий тарт з домашнім сиром та желе
Джерело:інстаграм Fat Killers
Персиковий тарт з ніжною сирною начинкою та фруктовим желе стане вашим улюбленим солодким смаколиком на свята чи в будні. На приготування корисного десерту вам потрібно трішки часу та звичайні інгредієнти.
Щоб приготувати корисне солодке вдома не обов'язково скуповувати багато дорогих та суперфудівських продуктів в магазині, як чіа, кокосовий цукор чи борошно, або ягоди годжі. Ми пропонуємо вам приготувати смачний та дієтичний сирний тарт з персиками та желе.
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До речі, персики в цьому рецепті можна також замінити вашими улюбленими ягодами чи фруктами, головне – дотримуйтеся вказаних грамів у рецепті.
Персиковий тарт: дієтичний рецепт
- Час: 3 години
- Порції: 6 – 8
Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers
– 150 г вершків;
– 300 г персиків;
– 100 г вершкового масла;
– 200 г ц/з борошна;
– підсолоджувач на ваш смак;
– 3 шт. курячих яєць;
– 200 г домашнього сиру;
– 300 мл води;
– 20 г желатину.
Приготування:
- Для приготування тіста перетріть борошно з холодним вершковим маслом руками. У вас повинна вийти крихта. Додайте дрібку солі, одне куряче яйце та замісіть тісто.
- Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте відпочити в холодильник на 60 хвилин.
- Для начинки змішайте два курячих яйця, домашній сир та вершки. Збийте масу блендером.
Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers
- Для приготування желе залийте желатин 100 мілілітрами води та залишіть на 15 хвилин набухнути.
- Половину персиків перебийте в пюре та влийте 200 мілілітрів води і набухлий желатин. Перемішайте масу до однорідної консистенції.
- Розкачайте тісто потрібної вам форми: колом чи квадратом. Зробіть кілька дірочок виделкою, щоб в процесі випікання воно не піднялося.
- Зверху вилийте сирну начинку.
- Відправте тарт в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів.
- Готовий тарт охолодіть при кімнатній температурі.
Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers
- Для декору наріжте решту персиків тонкими скибочками та викладіть поверх тарту.
- Залийте все желатином з пюре та відправте в холодильник на 1 – 2 години.
Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers
- Наріжте готовий персиковий тарт на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!