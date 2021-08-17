Він не зашкодить твоїй фігурі: дієтичний персиковий тарт з домашнім сиром та желе

17 серпня 2021 , 18:16
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Fat Killers

Персиковий тарт з ніжною сирною начинкою та фруктовим желе стане вашим улюбленим солодким смаколиком на свята чи в будні. На приготування корисного десерту вам потрібно трішки часу та звичайні інгредієнти.

Щоб приготувати корисне солодке вдома не обов'язково скуповувати багато дорогих та суперфудівських продуктів в магазині, як чіа, кокосовий цукор чи борошно, або ягоди годжі. Ми пропонуємо вам приготувати смачний та дієтичний сирний тарт з персиками та желе.

Читайте також Формула здорового харчування: трохи м'яса, удосталь злаків і багато овочів

До речі, персики в цьому рецепті можна також замінити вашими улюбленими ягодами чи фруктами, головне – дотримуйтеся вказаних грамів у рецепті.

Персиковий тарт: дієтичний рецепт

  • Час: 3 години
  • Порції: 6 – 8


Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers

Інгредієнти:
 – 150 г вершків;
 – 300 г персиків;
 – 100 г вершкового масла;
 – 200 г ц/з борошна;
 – підсолоджувач на ваш смак;
 – 3 шт. курячих яєць;
 – 200 г домашнього сиру;
 – 300 мл води;
 – 20 г желатину.

Приготування:

  1. Для приготування тіста перетріть борошно з холодним вершковим маслом руками. У вас повинна вийти крихта. Додайте дрібку солі, одне куряче яйце та замісіть тісто.
  1. Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте відпочити в холодильник на 60 хвилин.
  1. Для начинки змішайте два курячих яйця, домашній сир та вершки. Збийте масу блендером.


Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers

  1. Для приготування желе залийте желатин 100 мілілітрами води та залишіть на 15 хвилин набухнути.
  1. Половину персиків перебийте в пюре та влийте 200 мілілітрів води і набухлий желатин. Перемішайте масу до однорідної консистенції.
  1. Розкачайте тісто потрібної вам форми: колом чи квадратом. Зробіть кілька дірочок виделкою, щоб в процесі випікання воно не піднялося.
  1. Зверху вилийте сирну начинку.
  1. Відправте тарт в духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів.
  1. Готовий тарт охолодіть при кімнатній температурі.


Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers

  1. Для декору наріжте решту персиків тонкими скибочками та викладіть поверх тарту.
  1. Залийте все желатином з пюре та відправте в холодильник на 1 – 2 години.


Персиковий тарт / Фото зі сторінки Fat Killers

  1. Наріжте готовий персиковий тарт на порційні шматочки та подавайте до столу. Смачного!
Автор: Богданна Рибак