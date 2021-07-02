Перська слива: чому персики корисні для здоров'я

Чому варто включити до свого раціону солодкі фрукти та їхнє застосування в кулінарії. Подробиці – у матеріалі.

М'які та соковиті фрукти не тільки смачні, а й корисні. Плоди приємні та солодкі на смак. Існують білі, жовто-червоні, помаранчеві, червоні персики, які можуть бути округлої форми, пласкі та овальної форми. Сезон персиків триває від липня до жовтня.

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Історія

Персики у перекладі з латини – "перська слива" або "перське яблуко". Персик відомий ще у дохристиянські часи. Його завозили до Європи з Персії та Індії. Також поширені у Китаї.

Персик/ Фото Pexels

Користь персиків

Персики – джерело корисних вітамінів та мінералів. У складі плодів персикового дерева містяться – вітаміни групи С, А, Е, РР, К, бета-каротин, натуральний цукор, клітковина, калій, магній фосфор.

Включення до свого раціону помаранчевих фруктів сприяє зміцненню імунітету організму, нормалізації роботи кишківника, травневої системи, поліпшенню краси та здоров'я шкіри та профілактики серцево-судинних захворювань та при анемії (сприяють кровотворенню).

Фрукти корисні для тиску, що забезпечує вміст калію, а також допомагає виводити зайву рідину з організму.

Крім того, у складі плодів – лютеїн, бета-каротин, які корисні для здоров'я очей.

Калорії

Частина персиків складаються з м'якоті та води. Персики – низькокалорійний та поживний продукт, що відчуття ситості. На 100 грамів свіжих ягід – 35 кілокалорій.

Протипоказання

Вживають до 1 – 2 персиків на день.

Вживати персики треба у помірних кількостях. Надмірне вживання може призвести до розладів кишківника. Не рекомендують їсти її при алергії на продукт, хворим на цукровий діабет, особам схильним до ожиріння, з підвищеною кислотністю. Найкраще проконсультуватись з лікарем. Самолікування шкодить вашому здоров'ю.

Лимонад з персиків/ Фото Pexels

Застосування в кулінарії

Плоди персиків використовують під приготування десертів, різноманітної випічки, свіжих соків, лимонадів, салатів, варіння джемів, варення, приготування лікерів.