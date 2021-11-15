Під футбол чи серіал: курячі крильця теріякі за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

15 листопада 2021 , 18:25
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Джерело:

інстаграм Ектора Хіменеса-Браво

Набридли звичні страви з курки? Ми пропонуємо вам приготувати їх в соусі теріякі з додаванням солодкого чилі. Ця страва ідеально підійде для перегляду улюбленого серіалу або футбольного матчу в колі друзів.

Приготувати крила теріякі може кожен, основне знати правильні пропорції соусу, щоб він не вийшов занадто гострим. І з цим нам допоможе шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво!

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Найкраще подавати готові крила з рисом та зеленою цибулею, адже поєднання гострувато-солодких крилець з цими інгредієнтами – відмінна комбінація.

Рецепт крилець теріякі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 500 грамів курячих крилець;
 – 2 столові ложки густого соусу теріякі;
 – 2 столові ложки солодкого соусу чилі;
 – 1,5 столових ложок кукурудзяного крохмалю;
 – олія;
 – сіль;
 – чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Курячі крила розділіть на частинки (по суглобах), посоліть та поперчіть.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Полийте їх олією та розімніть руками.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Посипте кукурудзяним крохмалем та знову перемішайте.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте крила до коричневого кольору. Перекладіть їх на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. На теплу сковорідку вилийте соус теріякі та чилі, додайте крила і глазуруйте на повільному вогні.


Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

  1. За бажанням подавайте крила до столу з насінням кунжуту та дрібно нарізаною зеленою цибулею. Смачного!

Відеорецепт приготування крилець теріякі:

 

Автор: Богданна Рибак