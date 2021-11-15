Під футбол чи серіал: курячі крильця теріякі за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Джерело:інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Набридли звичні страви з курки? Ми пропонуємо вам приготувати їх в соусі теріякі з додаванням солодкого чилі. Ця страва ідеально підійде для перегляду улюбленого серіалу або футбольного матчу в колі друзів.
Приготувати крила теріякі може кожен, основне знати правильні пропорції соусу, щоб він не вийшов занадто гострим. І з цим нам допоможе шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво!
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Найкраще подавати готові крила з рисом та зеленою цибулею, адже поєднання гострувато-солодких крилець з цими інгредієнтами – відмінна комбінація.
Рецепт крилець теріякі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
– 500 грамів курячих крилець;
– 2 столові ложки густого соусу теріякі;
– 2 столові ложки солодкого соусу чилі;
– 1,5 столових ложок кукурудзяного крохмалю;
– олія;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Курячі крила розділіть на частинки (по суглобах), посоліть та поперчіть.
Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря
- Полийте їх олією та розімніть руками.
Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря
- Посипте кукурудзяним крохмалем та знову перемішайте.
Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте крила до коричневого кольору. Перекладіть їх на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.
Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря
- На теплу сковорідку вилийте соус теріякі та чилі, додайте крила і глазуруйте на повільному вогні.
Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря
- За бажанням подавайте крила до столу з насінням кунжуту та дрібно нарізаною зеленою цибулею. Смачного!
Відеорецепт приготування крилець теріякі: