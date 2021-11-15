Під футбол чи серіал: курячі крильця теріякі за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

Набридли звичні страви з курки? Ми пропонуємо вам приготувати їх в соусі теріякі з додаванням солодкого чилі. Ця страва ідеально підійде для перегляду улюбленого серіалу або футбольного матчу в колі друзів.

Приготувати крила теріякі може кожен, основне знати правильні пропорції соусу, щоб він не вийшов занадто гострим. І з цим нам допоможе шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво!

Читайте також Куряча тушка: яку торговельну марку обрати – незалежне тестування

Найкраще подавати готові крила з рисом та зеленою цибулею, адже поєднання гострувато-солодких крилець з цими інгредієнтами – відмінна комбінація.

Рецепт крилець теріякі

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 500 грамів курячих крилець;– 2 столові ложки густого соусу теріякі;– 2 столові ложки солодкого соусу чилі;– 1,5 столових ложок кукурудзяного крохмалю;– олія;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Курячі крила розділіть на частинки (по суглобах), посоліть та поперчіть.



Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

Полийте їх олією та розімніть руками.



Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

Посипте кукурудзяним крохмалем та знову перемішайте.



Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте крила до коричневого кольору. Перекладіть їх на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії.



Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

На теплу сковорідку вилийте соус теріякі та чилі, додайте крила і глазуруйте на повільному вогні.



Приготування крилець теріякі / Скріншот з відео шеф-кухаря

За бажанням подавайте крила до столу з насінням кунжуту та дрібно нарізаною зеленою цибулею. Смачного!

Відеорецепт приготування крилець теріякі: