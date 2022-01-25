Збагатить будь-яку страву: рецепт м'ясного соусу з томатами
25 січня 2022 , 16:17Читать новость на русском
Джерело:Damn delicious
Шукаєте смачний та легкий соус, який підійде до будь-якого гарніру? Ми дібрали чудовий ситний соус з яловичим фаршем, томатами та пармезаном. А легкі нотки селери тільки доповнять його надзвичайний смак.
Рецепт м'ясного соусу з томатами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Читайте також Легкі та поживні сніданки для всієї родини: 4 простих рецепти з курочкою
Фото Damn delicious
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 500 грамів нежирного яловичого фаршу;
– 1 невелика цибулина;
– 1 стебло селери;
– 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 чайна ложка сушеного базиліку;
– ¼ склянки томатної пасти;
– ¼ склянки червоного сухого вина;
– 1 банка консервованих подрібнених помідорів;
– ½ чайної ложки цукру;
– ¼ склянки тертого пармезану;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець.
Приготування:
- Наріжте маленькими кубиками цибулю, селеру та часник.
- Розігрійте велику сковорідку з олією та обсмажте на ній спочатку яловичий фарш, далі цибулю і селеру.
- Перемішайте часник, орегано і базилік, обсмажте на сковорідці до появи аромату (1 хвилину). Перемішайте з томатною пастою. Влийте вино.
- Перемішайте нарізані шматочками помідори і цукор: доведіть до кипіння. Зменште вогонь і тушкуйте, поки смаки не змішаються (10 – 15 хвилин).
Фото Damn delicious
- Зніміть соус з вогню, посипте пармезаном і додайте вершкове масло. Тушкуйте 1 хвилину. Далі присмачте сіллю і перцем.
- Ароматний, ситний м'ясний соус з томатами готовий.
Смачного!