Збагатить будь-яку страву: рецепт м'ясного соусу з томатами

25 січня 2022 , 16:17
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Джерело:

Damn delicious

Шукаєте смачний та легкий соус, який підійде до будь-якого гарніру? Ми дібрали чудовий ситний соус з яловичим фаршем, томатами та пармезаном. А легкі нотки селери тільки доповнять його надзвичайний смак.

Рецепт м'ясного соусу з томатами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4

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Фото Damn delicious

Інгредієнти:
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 500 грамів нежирного яловичого фаршу;
– 1 невелика цибулина;
– 1 стебло селери;
– 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка сушеного орегано;
– 1 чайна ложка сушеного базиліку;
– ¼ склянки томатної пасти;
– ¼ склянки червоного сухого вина;
– 1 банка консервованих подрібнених помідорів;
– ½ чайної ложки цукру;
– ¼ склянки тертого пармезану;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– сіль;
– свіжомелений чорний перець.

Приготування:

  1. Наріжте маленькими кубиками цибулю, селеру та часник.
  1. Розігрійте велику сковорідку з олією та обсмажте на ній спочатку яловичий фарш, далі цибулю і селеру.
  1. Перемішайте часник, орегано і базилік, обсмажте на сковорідці до появи аромату (1 хвилину). Перемішайте з  томатною пастою. Влийте вино.
  1. Перемішайте нарізані шматочками помідори і цукор: доведіть до кипіння. Зменште вогонь і тушкуйте, поки смаки не змішаються (10 – 15 хвилин).


Фото Damn delicious

  1. Зніміть соус з вогню, посипте пармезаном і додайте вершкове масло. Тушкуйте 1 хвилину. Далі присмачте сіллю і перцем.
  1. Ароматний, ситний м'ясний соус з томатами готовий.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак