Пікантна оригінальність: готуємо особливу капусту "Пелюстка"

Рецептів маринованої капусти є безліч, і кожен може знайти свій улюблений та особливий смак. Але деякі рецепти дивують своєї оригінальністю.

Якщо трішки постаратися, то листя капусти можна зробити схожими на пелюстки троянд, а її смак – неповторним та неймовірним. Для цього потрібні звичайні інгредієнти та кілька кулінарних хитрощів.

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Ця страва – чудовий варіант як для святкового столу, так і для затишної домашньої вечері.

Рецепт капусти "Пелюстка"

Час: 1 година

Порцій: 4

Простий делікатес / Фото Pinterest

Інгредієнти

капуста – 1,5 кілограма;

буряк – 1 штука;

морква – 2 штука;

часник – 6 зубців.

Маринад

вода – 1,5 літра;

оцет 9% – 150 мілілітрів;

цукор – 150 грам;

сіль – 2 столові ложки;

лавровий лист – 3 – 4 штуки;

перець чорний горошком – 6 штук.

Приготування

Вирізаємо з капусти качан і розрізаємо її на 4 частини. Нарізаємо капусту трикутниками та квадратами. Чистимо та нарізаємо на брусочки моркву та буряк. Також на тоненькі пластини ріжемо часник. Викладаємо овочі у трилітрову банку. Готуємо маринад. Усі інгредієнти, окрім оцту, додаємо у воду, доводимо до кипіння та відставляємо. Додаємо оцет та перемішуємо. Коли маринад вистигне, заливаємо ним банку з овочами. Зверху додаємо 2 столові ложки олії. Закриваємо банку кришкою та залишаємо на 3 – 5 днів у темному місці при кімнатній температурі. Після цього капусту краще зберігати у холодильнику.

Смачного!