Пікантний соус чимічурі: відмінне доповнення до смаженого м'яса

19 січня 2022 , 22:35
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Джерело:

Сafe delites

Щоб додати звичній страві з м'яса латиноамериканської перчинки, подайте його з соусом чимічурі. Він надзвичайно легкий у приготуванні та ароматний.

Чимічурі – популярний латиноамериканський соус до смаженого м'яса: курятини, яловичини чи баранини.

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Використовуйте соус чимічурі для поливання м’яса (курки або стейків) під час приготування на грилі або барбекю. В Аргентині його не використовують як маринад, а поливають вже готове м'ясо. 

Рецепт м'ясного соусу чимічурі

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 8


Фото Cafe delites

Інгредієнти:
 – 100 – 150 мілілітрів оливкової олії;
 – 2 столові ложки червоного винного оцту;
– ½ склянки дрібно нарізаної петрушки;
– 3 – 4 зубчики часнику;
– 2 маленьких червоних перці чилі;
– ¾ чайної ложки сушеного орегано;
– 1 чайна ложка грубої солі;
– чорний мелений перець.

Приготування:

  1. Ретельно подрібніть часник, або вичавіть його через прес.
  1. З червоного перцю чилі вийміть насіння та подрібніть його ножем довільними шматочками.
  1. Змішайте всі інгредієнти разом в мисці.


Фото Cafe delites

  1. Перед використанням дайте йому постояти 5 – 10 хвилин, щоб всі аромати з'єдналися.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак