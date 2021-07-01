Пиріг з чорницею: простий рецепт солодкого десерту

У липні – сезон чорниці. Побалуйте свої рідних запашною випічкою. Ми підготували для вас простий рецепт пирога, який ви з легкістю приготуєте вдома.

Пиріг з чорницею можна подавати до столу у будні та свята. Традиційно готують з додаванням свіжих або заморожених ягід чорниці, цукру, борошна, вершкового масла. Також додають корицю, мускатний горіх.

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Пиріг з чорницею – популярний десерт у США та Канаді. Вперше рецепт було опубліковано в кулінарній книзі Епплдора 1872 року.

Як приготувати пиріг з чорницею

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 1 – 2

1 – 2 Калорійність на 100 грамів: 295 ккал

Чорницю помийте, обсушіть – викладіть на паперовий рушник. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, сіль.

– 2 яйця;– 200 грамів пшеничного борошна;– 80 грамів вершкового масла 82%;– 120 мілілітрів молока 2,5%;– 50 грамів цукру;– ванільний цукор;– розпушувач;– 120 грамів чорниці;– 10 грамів цукрової пудри;– дрібка солі.

Ягоди чорниці/ Фото Pexels

Розтопіть вершкове масло, залиште для охолодження.

Вершкове масло/ Фото Unsplash

У мисці з'єднайте молоко з вершковим маслом, додайте яйця, збийте міксером до однорідної консистенції. Далі – додайте борошно, цукор, ванільний цукор, перемішайте. В тісто додайте чорницю. У форму викладіть тісто. Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин до готовності.

Пиріг з чорницею/ Фото Freepik

7. Дістаньте готовий пиріг, розріжте на порції, задекоруйте цукровою пудрою. Подавайте до чаю. Смачного!