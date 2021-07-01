Пиріг з чорницею: простий рецепт солодкого десерту
Джерело:24 канал
У липні – сезон чорниці. Побалуйте свої рідних запашною випічкою. Ми підготували для вас простий рецепт пирога, який ви з легкістю приготуєте вдома.
Пиріг з чорницею можна подавати до столу у будні та свята. Традиційно готують з додаванням свіжих або заморожених ягід чорниці, цукру, борошна, вершкового масла. Також додають корицю, мускатний горіх.
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Пиріг з чорницею – популярний десерт у США та Канаді. Вперше рецепт було опубліковано в кулінарній книзі Епплдора 1872 року.
Як приготувати пиріг з чорницею
- Час: 35 хвилин
- Порції: 1 – 2
- Калорійність на 100 грамів: 295 ккал
– 2 яйця;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 80 грамів вершкового масла 82%;
– 120 мілілітрів молока 2,5%;
– 50 грамів цукру;
– ванільний цукор;
– розпушувач;
– 120 грамів чорниці;
– 10 грамів цукрової пудри;
– дрібка солі.
- Чорницю помийте, обсушіть – викладіть на паперовий рушник.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, сіль.
Ягоди чорниці/ Фото Pexels
- Розтопіть вершкове масло, залиште для охолодження.
Вершкове масло/ Фото Unsplash
- У мисці з'єднайте молоко з вершковим маслом, додайте яйця, збийте міксером до однорідної консистенції. Далі – додайте борошно, цукор, ванільний цукор, перемішайте. В тісто додайте чорницю.
- У форму викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до температури 190 градусів, відправте запікатись протягом 30 хвилин до готовності.
Пиріг з чорницею/ Фото Freepik
7. Дістаньте готовий пиріг, розріжте на порції, задекоруйте цукровою пудрою. Подавайте до чаю. Смачного!