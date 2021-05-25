Пиріг із ревенем: домашній рецепт

25 травня 2021 , 09:27
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Джерело:

24 канал

Сезон ревеню у розпалі. Можна експериментувати на кухні та приготувати оригінальний пиріг із ревенем, який сподобається усім.

Пиріг з кисло-солодким смаком з додаванням ревеню виходить ніжним та повітряним. Його швидко і легко приготувати вдома. Також можете додати полуницю, будь-які ягоди чи фрукти.

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Рецепт пирога 

Інгредієнти:
– 3 яйця;
– 4 стебла ревеню;
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 180 грамів вершкового масла 82%;
– 2 столові ложки картопляного крохмалю;
– розпушувач;
– ванільний цукор.

Пиріг із ревенем/ Фото Pexels

  1. Ревінь ретельно помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
  2. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, крохмаль, перемішайте.
  3. У мисці збийте блендером яйця, додайте цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Форму вистеліть пергаментом, вилийте тісто, зверху викладіть ревінь.
  5. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, випікайте протягом 35-40 хвилин до готовності.
  6. Викладіть на тарілку. Розділіть на порції. Смачного!
Автор: Євгенія Тугушева