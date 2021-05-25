Пиріг із ревенем: домашній рецепт

Сезон ревеню у розпалі. Можна експериментувати на кухні та приготувати оригінальний пиріг із ревенем, який сподобається усім.
Пиріг з кисло-солодким смаком з додаванням ревеню виходить ніжним та повітряним. Його швидко і легко приготувати вдома. Також можете додати полуницю, будь-які ягоди чи фрукти.
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Рецепт пирогаІнгредієнти:
– 3 яйця;
– 4 стебла ревеню;
– 200 грамів борошна;
– 100 грамів цукру;
– 180 грамів вершкового масла 82%;
– 2 столові ложки картопляного крохмалю;
– розпушувач;
– ванільний цукор.
Пиріг із ревенем/ Фото Pexels
- Ревінь ретельно помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, додайте розпушувач, крохмаль, перемішайте.
- У мисці збийте блендером яйця, додайте цукор, ванільний цукор, м'яке вершкове масло, борошно, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму вистеліть пергаментом, вилийте тісто, зверху викладіть ревінь.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, випікайте протягом 35-40 хвилин до готовності.
- Викладіть на тарілку. Розділіть на порції. Смачного!