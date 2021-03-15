Не перепічкою єдиною: у Києві створили пиріг Kyiv Pie для приваблення туристів

Сучасний гастрономічний тур столицею України планують запустити до кінця 2021 року, чим частуватимуть гостей – далі в матеріалі.

На початку року було анонсовано старт гастрономічних турів Києвом, для яких команда відомих українських шеф-кухарів створила пиріг Kyiv Pie.

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Kyiv Pie – дивовижний задум створений з метою показати мешканцям та гостям столиці, що Київ може здивувати гастротуриста не лише борщем і котлетою по-київськи, а й смачним пирогом з різноманітними начинками.

Пиріг Kyiv Pie задуманий, як новий гастросимвол столиці. Поки що, він тільки солений, але кухарі планують також готувати й солодкі начинки смаколика.

Пироги круглої форми готують на бездріжджовому тісті з локальних київських продуктів. Поки що доступні три солоні начинки, але у майбутньому планують додати й солодкі, – розповіли у сюжеті Київ. Newsroom.

Відомо, що наразі є три варіанти начинок для пирогів Kyiv Pie: перша – корінь селери, петрушки і пастернаку, цибуля й часник, друга – осетер, цибуля, часник і вершкове масло, третя – яловичий лівер, цибуля, часник, вершкове масло.

Страва буде доступною всім мешканцям столиці, адже коштуватиме до 30 гривень за порцію та продаватиметься у кафе й фудкортах.

Kyiv Pie — це спільний проєкт Управління туризму та промоції Київської міської державної адміністрації, Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму та Асоціації шеф-кухарів України.

Презентація пирога Kyiv Pie у столиці: