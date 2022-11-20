Швидкий пиріг на сковорідці: рецепт з картоплею та грибами

20 листопада 2022 , 09:00
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Джерело:

інстаграм Павла Серветника

Це безумовно найкращий рецепт для недільного обіду. Ніжний пиріг на сковорідці з тонким та хрумким тістом за рецептом кулінара Павла Серветника.

Український кулінар Павло Серветник поділився з читачами рецептом смачного пирога на сковорідці. Оскільки його не потрібно готувати в духовці, ця страва підійде навіть тоді, коли у вас не має світла.

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Оскільки пиріг з картоплі та грибів – він підійде навіть для пісного меню. Звичайно, за бажанням, ви можете додати до начинки й м'ясо: шматочки курятини, яловичий фарш або рвану свинину. Все залежить від ваших смаків.

Рецепт універсального пирога на сковорідці

  • Час: 60 хвилин (2 години для тіста)
  • Порції: 2
Інгредієнти для тіста:
 – 300 грамів борошна;
 – 210 грамів води;
 – 8 грамів солі.
Для начинки:
 – картопля;
 – ріпчаста цибуля;
 – гриби;
 – твердий сир;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – соєвий соус;
 – мелена паприка;
 – часник;
 – вершкове масло.

Приготування:

  • З борошна, води та солі замішуємо тісто. Відправляємо його в холодильник на 2 години, щоб воно відпочило. 
  • Змащуємо робочу поверхню стола олією, щоб тісто не липло до нього під час розтягування. 
  • Розтягуємо його руками в тонкий шар.
  • Заздалегідь відварюємо картоплю, а гриби та цибулю нарізаємо дрібним кубиком та обсмажуємо на сковорідці з олією. 
  • Змішуємо всі інгредієнти для начинки. Сир додаємо на етапі формування рулету з тіста.
  • Викладаємо начинку на тісто, закручуємо все в рулет та защипаємо краї. Перекладіть сформований пиріг на сковорідку змащену олією та обсмажуйте на сковорідці до приготування тіста.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак