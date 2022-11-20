Швидкий пиріг на сковорідці: рецепт з картоплею та грибами
20 листопада 2022 , 09:00Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Павла Серветника
Це безумовно найкращий рецепт для недільного обіду. Ніжний пиріг на сковорідці з тонким та хрумким тістом за рецептом кулінара Павла Серветника.
Український кулінар Павло Серветник поділився з читачами рецептом смачного пирога на сковорідці. Оскільки його не потрібно готувати в духовці, ця страва підійде навіть тоді, коли у вас не має світла.
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Оскільки пиріг з картоплі та грибів – він підійде навіть для пісного меню. Звичайно, за бажанням, ви можете додати до начинки й м'ясо: шматочки курятини, яловичий фарш або рвану свинину. Все залежить від ваших смаків.
Рецепт універсального пирога на сковорідці
- Час: 60 хвилин (2 години для тіста)
- Порції: 2
– 300 грамів борошна;
– 210 грамів води;
– 8 грамів солі.
Для начинки:
– картопля;
– ріпчаста цибуля;
– гриби;
– твердий сир;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– соєвий соус;
– мелена паприка;
– часник;
– вершкове масло.
Приготування:
- З борошна, води та солі замішуємо тісто. Відправляємо його в холодильник на 2 години, щоб воно відпочило.
- Змащуємо робочу поверхню стола олією, щоб тісто не липло до нього під час розтягування.
- Розтягуємо його руками в тонкий шар.
- Заздалегідь відварюємо картоплю, а гриби та цибулю нарізаємо дрібним кубиком та обсмажуємо на сковорідці з олією.
- Змішуємо всі інгредієнти для начинки. Сир додаємо на етапі формування рулету з тіста.
- Викладаємо начинку на тісто, закручуємо все в рулет та защипаємо краї. Перекладіть сформований пиріг на сковорідку змащену олією та обсмажуйте на сковорідці до приготування тіста.
Смачного!