Швидкий пиріг на сковорідці: рецепт з картоплею та грибами

Це безумовно найкращий рецепт для недільного обіду. Ніжний пиріг на сковорідці з тонким та хрумким тістом за рецептом кулінара Павла Серветника.

Український кулінар Павло Серветник поділився з читачами рецептом смачного пирога на сковорідці. Оскільки його не потрібно готувати в духовці, ця страва підійде навіть тоді, коли у вас не має світла.

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Оскільки пиріг з картоплі та грибів – він підійде навіть для пісного меню. Звичайно, за бажанням, ви можете додати до начинки й м'ясо: шматочки курятини, яловичий фарш або рвану свинину. Все залежить від ваших смаків.

Рецепт універсального пирога на сковорідці

Час: 60 хвилин (2 години для тіста)

60 хвилин (2 години для тіста) Порції: 2

– 300 грамів борошна;– 210 грамів води;– 8 грамів солі.– картопля;– ріпчаста цибуля;– гриби;– твердий сир;– сіль;– чорний мелений перець;– соєвий соус;– мелена паприка;– часник;– вершкове масло.

Приготування:

З борошна, води та солі замішуємо тісто. Відправляємо його в холодильник на 2 години, щоб воно відпочило.

Змащуємо робочу поверхню стола олією, щоб тісто не липло до нього під час розтягування.

Розтягуємо його руками в тонкий шар.

Заздалегідь відварюємо картоплю, а гриби та цибулю нарізаємо дрібним кубиком та обсмажуємо на сковорідці з олією.

Змішуємо всі інгредієнти для начинки. Сир додаємо на етапі формування рулету з тіста.

Викладаємо начинку на тісто, закручуємо все в рулет та защипаємо краї. Перекладіть сформований пиріг на сковорідку змащену олією та обсмажуйте на сковорідці до приготування тіста.

Смачного!