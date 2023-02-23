Пиріг снікерс нашвидкуруч – рецепт без труднощів

23 лютого 2023, 08:45
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Смачні домашні рецепти

Всі ми знаємо популярні батончики снікерс з великою кількістю арахісу, нугою та карамеллю. Повторити такий смаколик доволі важко, а от випекти пиріг – запросто.

Пиріг снікерс дуже легкий в приготуванні, без зайвої мороки та метушні. Можливо він не буде надто яскравим, але відмінно підійде до чаю чи кави.

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В його основі пухкий корж, а покриває пиріг шоколадна глазур з горішками. Така домашня випічка точно сподобається діткам. До речі, ви можете залучити їх до процесу приготування пирога.

Рецепт пирога снікерс

  • Час: 2 години
  • Порції: 8
 Інгредієнти:
 – 2 яйця;
 – 200 грамів цукру;
 – 50 грамів какао;
 – 250 грамів молока;
 – 250 грамів борошна;
 – 10 грамів розпушувача;
 – 60 грамів олії;
 – 60 грамів розтопленого вершкового масла;
 – ваніль по бажанню.
Для глазурі:
 – 180 грамів шоколаду;
 – 100 грамів арахісу;
 – 2 столові ложки олії.

Приготування:

  • Приготуйте круглу роз'ємну форму діаметром 21 сантиметр.
  • З'єднуємо всі інгредієнти згідно з порядком, змішуємо вінчиком у мисці.
  • Випікаємо тісто на рівні нижче середнього близько 45 – 50 хвилин при 180 градусах.

  • Готовий пиріг після випікання зубочисткою перевіряємо на готовність і повністю охолоджуємо.
  • Шоколад з'єднуємо з олією, розтоплюємо, додаємо подрібнений арахіс, покриваємо пиріг, охолоджуємо до застигання глазурі.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак