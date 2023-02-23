Пиріг снікерс нашвидкуруч – рецепт без труднощів
23 лютого 2023, 08:45Читать новость на русском
Джерело:Смачні домашні рецепти
Всі ми знаємо популярні батончики снікерс з великою кількістю арахісу, нугою та карамеллю. Повторити такий смаколик доволі важко, а от випекти пиріг – запросто.
Пиріг снікерс дуже легкий в приготуванні, без зайвої мороки та метушні. Можливо він не буде надто яскравим, але відмінно підійде до чаю чи кави.
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В його основі пухкий корж, а покриває пиріг шоколадна глазур з горішками. Така домашня випічка точно сподобається діткам. До речі, ви можете залучити їх до процесу приготування пирога.
Рецепт пирога снікерс
- Час: 2 години
- Порції: 8
– 2 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 50 грамів какао;
– 250 грамів молока;
– 250 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача;
– 60 грамів олії;
– 60 грамів розтопленого вершкового масла;
– ваніль по бажанню.
Для глазурі:
– 180 грамів шоколаду;
– 100 грамів арахісу;
– 2 столові ложки олії.
Приготування:
- Приготуйте круглу роз'ємну форму діаметром 21 сантиметр.
- З'єднуємо всі інгредієнти згідно з порядком, змішуємо вінчиком у мисці.
- Випікаємо тісто на рівні нижче середнього близько 45 – 50 хвилин при 180 градусах.
- Готовий пиріг після випікання зубочисткою перевіряємо на готовність і повністю охолоджуємо.
- Шоколад з'єднуємо з олією, розтоплюємо, додаємо подрібнений арахіс, покриваємо пиріг, охолоджуємо до застигання глазурі.
Смачного!