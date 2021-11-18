Пиріг із сосисками нашвидкуруч: сподобається й дітям, і дорослим

Щоб хутко приготувати ситний сніданок, вам знадобляться всього три інгредієнти: листкове тісто, сосиски та яєчний жовток. Далі – справа за духовкою.

Якщо ви любите сосиски в тісті, цей пиріг також стане вашим фаворитом. До речі, найкраще він смакує з кетчупом або соусом барбекю.

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Рецепт пирога із сосиками

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– упаковка улюблених сосисок;– сирий жовток для змащування тіста;– 900 грамів листкового тіста;– кетчуп для подачі.

Приготування:

Викладіть тісто на харчовий пергамент.

Підрівняйте його під довжину сосисок.



Пиріг із сосисками / Фото Яни Станішевської

Зробіть на тісті прорізи поперек по всій довжині (залиште з одного краю 2 сантиметри).

Розмістіть сосиски під смужками тіста так, щоб утворилася плетінка-шахівниця (див. фото).

Змастіть верх пирога яєчним жовтком.

Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте туди пиріг із сосисками на 15 – 18 хвилин.

Подавайте випічку до столу з кетчупом.

Смачного!

Текст публікації Яни Станішевської:

Доброе утро .

Если проснуться в 07:30, значит на завтрак можно получить быстрый пирог. Рецепт который на 200% заценят и дети и мужья , зуб даю.

На рецепта нас понадобится: тесто слоеное (вы конечно можете быть супер женщиной и приготовить его самой , я простите нет), упаковка любимых сосисок, желток для смазки теста и все. Выкладываем тесто на пергамент сразу, подравниваем края под размер сосисок и делаем поперечные разрезы во всю длину теста (оставив с одного края 2 см цельного куска) полосочки у нас тоже сантиметра по 2. Затем в шахматном порядке тесто перекидываем поверх сосисок (можете глянуть в актуальном) и вуаля, пирог готов. Смазали тесто желтком с 10 мл молока для красивой румяной корочки и в духовку. У кого есть (а я знаю уже минимум 11 кто купил) моя чудо @panasonic_ukraine , то выпекаем 10-12 мин на режиме healthy fry, если же в вас обычная духовка по 15-18 минут при 180*С и все. Пирог готов.

Идеально подавать с кетчупом