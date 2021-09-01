Пиріг з сухофруктами та горіхами: рецепт корисного перекусу в школу від Алекса Якутова

Досить купувати не корисні магазинні солодощі, гайда готувати їх власноруч!

Дітлахи пішли в школу, а в батьків тепер нова морока: "що ж дати школярам з собою на перекус?". Пекельний шеф Алекс Якутов поділився з читачами рецептом смачного домашнього пирога Панфорте з сухофруктами та горішками.

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У корисному перекусі для школяра повинно бути максимум корисних та поживних речовин, щоб він отримував заряд енергії на весь день.

Замість магазинного печива зі шкідливими наповнювачами пропонуємо приготувати пиріг Панфорте із сухофруктами та горіхами, – говорить Алекс.



Алекс Якутов / Фото Новий канал

Не відкладайте приготування перекусу на завтра, нумо готувати разом!

Рецепт пирога Панфорте з сухофруктами і горішками

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 6



Пиріг з сухофруктами / Фото Новий канал

– 100 г кураги;– 100 г інжиру;– 100 г чорносливу;– 150 г фініків;– 40 г сушеної вишні;– 35 г сушеної журавлини;– 300 г волоських горіхів;– 100 г фундуку;– 150 г борошна;– 185 г цукру;– 1 г солі;– 2 г соди;– 2 г розпушувача;– 3 шт. курячих яєць.

Приготування:

Змішайте всі сухофрукти в мисці.

В іншій мисці з'єднайте інгредієнти для приготування тіста: борошно, цукор, сіль, соду, розпушувач та яйця. Замісіть тісто.

З'єднайте готове тісто з сухофруктами та горішками та вимішайте його до однорідної консистенції.

Викладіть масу у квадратну форму для випікання.

Розігрійте духовку до 160 градусів та випікайте пиріг протягом 30 хвилин.