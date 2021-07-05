Ароматний пиріг зі сливами на кефірі: простий рецепт солодкого десерту
5 липня 2021 , 17:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Думаєте, що приготувати на десерт? Сезон свіжих фруктів та ягід у розпалі. Побалуйте себе та рідних ароматною випічкою. Ми підготували для вас простий рецепт пирога зі сливами, який сподобається усім.
Ніжний та запашний пиріг можна подавати у будні та свята. В міру солодкий та пишний десерт готують з додаванням слив. Також ви можете додавати інші фрукти – яблука, абрикоси, персики.
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Тісто готують з додаванням борошна, яєць, цукру, кефіру або натурального йогурту, з рослинною олією або вершковим маслом. Готову випічку задекоруйте цукровою пудрою.
Як приготувати пиріг зі сливами
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 258 ккал
– 6 – 8 шт. слив;
– 200 грамів борошна;
– 3 яйця;
– 120 мілілітрів кефіру 2,5%;
– 1 столова ложка рослинної олії;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 110 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру;
– 15 грамів цукрової пудри;
– дрібка кориці;
– дрібка солі.
- Сливи ретельно помийте, розділіть навпіл, почистіть від кісточок.
Сливи/ Фото Pexels
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок, викладіть у миску, додайте розпушувач, перемішайте.
- У мисці з'єднайте яйця з сіллю, додайте цукор, ванільний цукор, збийте міксером кілька хвилин.
- Далі – додайте рослинну олію, у два етапи – борошно, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції.
Процес замішування тіста/Фото Unsplash
- Форму вистеліть пергаментом, стінки змастіть олією, вилийте тісто, зверху викладіть – сливи, додайте цукор з корицею.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45 хвилин до готовності, залиште на 5 – 7 хвилин у духовці.
- Дістаньте з духовки, викладіть на решітку для охолодження.
Пиріг зі сливами/ Фото Unsplash
- Готовий пиріг розріжте на порції, викладіть на тарілку, задекоруйте цукровою пудрою. Смачного!