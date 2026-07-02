Ніжні, рум'яні та неймовірно пишні кабачкові оладки можна приготувати всього за 10 хвилин із найпростіших інгредієнтів.

Сезон кабачків – це ідеальний час для кулінарних експериментів, коли хочеться приготувати щось легке, ніжне та по-справжньому літнє. Секрет ідеальних кабачкових оладок полягає в правильному балансі вологи та пишності тіста. Пояснюємо, як приготувати цю неймовірну страву за рецептом від кулінарного порталу Smachnenke.

Завдяки взаємодії кислого середовища кефіру та соди, оладки виходять надзвичайно пухкими, а попереднє відтискання кабачка захищає тісто від зайвої водянистості.



Пишні кабачкові оладки на кефірі / Фото: smachnenke.com.ua

Які інгредієнти знадобляться?

Для кабачкової основи:

кабачок – 1 середній;

сіль – за смаком.

Для тіста:

яйця – 2 шт.;

кефір або натуральний йогурт 2,5% – 400 мл;

борошно пшеничне – 2 склянки (об'ємом по 200 мл);

сода – неповна 1 ч. л.;

сушене листя селери – за смаком;

приправа до м'яса або улюблені спеції – за смаком;

паприка – за смаком;

сіль – за смаком.

Додатково:

олія – для смаження;

сметана або улюблений соус – для подачі.

Покроковий процес приготування

Спочатку підготуйте овоч. Кабачок наріжте тонкими кружечками, злегка посоліть та залиште на 10 хвилин. Сіль змусить кабачок активно виділяти сік завдяки процесу осмосу. Після цього добре відтисніть кружечки від зайвої рідини, щоб тісто не стало занадто рідким під час смаження.

Для тіста у глибокій мисці змішайте яйця з кефіром або йогуртом, додайте сіль, паприку, сушене листя селери та обрані спеції. Поступово всипайте борошно, ретельно перемішуючи суміш до однорідної консистенції без грудочок.

Додайте до отриманого тіста підготовлений кабачок, всипте соду та швидко перемішайте.

Зверніть увагу! Соду додають наприкінці, щоб реакція нейтралізації з кислим кефіром відбулася безпосередньо перед смаженням – це забезпечить максимальну пишність оладок.

Одразу викладайте тісто ложкою на добре розігріту сковороду з олією. Обсмажуйте оладки з обох боків до красивої золотистої скоринки. Подавайте страву гарячою разом зі сметаною або вашим улюбленим соусом.

Звідки взялися кабачки та оладки?

Мало хто знає, що кабачок пройшов довгий шлях трансформації. Його дикі предки походять із Центральної Америки, де понад 7000 років тому корінні племена цінували лише поживне насіння, а гірку м'якоть викидали.

Лише у XIX столітті в Італії селекціонери вивели солодкий сорт із ніжною м'якоттю, який назвали "цукіні" (від італійського zucca – гарбуз). Сама ж назва "оладки" походить від давньогрецького слова eladion, що означає "приготований на олії".

Смачного вам сніданку та гарного дня!